Joan Laporta se desata y vuelve a mandar un mensaje al "madridismo sociológico"

El presidente del Barcelona habló en la Asamblea de Compromisarios acerca de la situación actual del club y no se mordió la lengua al hablar de este concepto que puso de moda hace unos días.

Joan Laporta ha vuelto a dar la cara, esta vez en la Asamblea de Compromisarios del Barcelona y no se ha cansado de presumir de haber sido el salvador del Barcelona en esta crisis económica que está atravesando el club azulgrana. Además, también se ha referido ya al polémico 'caso Negreira', obviando su imputación, pero enviando un mensaje claro y directo a eso que ha definido como "madridismo sociológico".

"Estamos muy satisfechos del esfuerzo titánico hecho a nivel económico para presentar estos números y este presupuesto. La fuerza del escudo ayuda mucho en esto, porque hay amor. Salvar al Barça a nivel deportivo, económico e institucional no se improvisa, es un esfuerzo de muchas personas que estamos comprometidos con el club", manifestó en su discurso, de unos 45 minutos, en el Auditori 1899.

"Cuando llegamos se hicieron esfuerzos para salvar, literal, al club de su hundimiento. Encontramos una deuda, en su mayor parte a corto plazo, de más de 1.300 millones de euros. Cualquier empresa hubiera entrado en quiebra técnica. No nos arrugamos, tomamos decisiones valientes y salvamos al club de la tragedia. Y nos tocó el rol de tomar estas decisiones valientes", añadió Joan Laporta.

El presidente del Barça, en el ecuador de su mandato, hizo balance. "Se está trabajando mucho y bien para revertir una situación adversa que nos encontramos por la herencia que recibimos en marzo de 2021. Una herencia muy, muy mala. Hemos aplicado un plan estratégico encarado a buscar la estabilidad de la entidad y se está consiguiendo con talento, esfuerzo, perseverancia, imaginación, valentía y audacia", argumentó.

"Deportivamente estamos volviendo al camino de la excelencia deportiva. En el primer equipo se han consolidado jóvenes que vienen en su mayoría de la base. Tenemos mucho más valor en el mercado y es más sostenible económicamente que cuando llegamos. Esto no es ningún milagro ni azar, es fruto del trabajo de muchas personas. Y estoy muy orgulloso", se sinceró.

De la parte económica quiso destacar la reducción de la masa salarial deportiva, algo "clave para estabilizar la entidad". "Se ha conseguido gracias a la renegociación de contratos, a una nueva estructura salarial, y gracias a los gastos hechos en fichajes, muy cuidadosos. Hemos logrado una gran rebaja salarial para estar dentro ya de la recomendación de la UEFA respecto al ratio entre salarios e ingresos", apuntó olvidándose de los despidos, por ejemplo, de Barça TV.

Mensaje al madridismo sociológico

A nivel deportivo, destacó que el primer equipo masculino de fútbol "puede marcar una nueva era". "Deportivamente es incontestable que vamos mucho mejor, y económicamente también", aportó. "Tengo malas noticias para los temores del madridismo sociológico: repetiremos el mejor Barça de la historia", dijo un Joan Laporta que en la parte final de su discurso fue cuando sacó el tema del 'caso Negreira'.

"La historia del Barça no se ensucia. Es el ataque más feroz que se ha hecho a la imagen del Barcelona con el 'caso Negreira'. Es una campaña sin precedentes. No debemos permitirlo", comenzó explicando Joan Laporta. "Por mucho que busquen y difamen no encontrarán nada porque no hemos hecho nada de lo que se nos acusa. Está la hipótesis del juez que piensa que va a ser para pagar árbitros y conseguir favores en nuestro beneficio. Eso hay que probarlo. Y nosotros lo que sí hemos probado es que había informes. No puede probar nada porque no hay nada y están aprovechando todo esto para dañar la reputación del Barça", concluyó.