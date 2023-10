Piqué, de ruptura en ruptura: Gerard tendrá que llevarse a su Andorra del país

Ya hace prácticamente un año que Gerard Piqué colgó las botas y se ha centrado exclusivamente en su vida de empresario, además de tener que aguantar la situación con Shakira cada vez que la colombiana saca una nueva canción. Parecía que eso era lo único que podía incomodar al ex futbolista del Barcelona, pero la polémica con la Copa Davis organizada por Kosmos y ahora una discutida decisión del gobierno andorrano han puesto contra las cuerdas al que fuera campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Después de meses convulsos recibiendo ataques de Shakira en cada tema que publicaba, a Gerard Piqué le llegó otra ruptura. Su empresa, Kosmos, rompía con la Copa Davis porque no le salía rentable económicamente organizar este prestigioso e histórico torneo de tenis. Además, en cada edición, ante la poca presencia de público en ciertos partidos, había recibido duras críticas.

Hace ya varios años Gerard Piqué, a través de su empresa, también ampliaba negocios. Esta vez en el mundo del fútbol. En el recuerdo estará esa intermediación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, algo que fue un auténtico escándalo, pero hablamos de la compra del Andorra y el consiguiente pago de la deuda que la entidad que compite en España tenía.

La gran intención de Gerard Piqué era la de llevar al Andorra a la élite. Se inició ese camino y parece que el equipo entrenado por Eder Sarabia está consiguiendo consolidarse en la división de plata del fútbol español. Un paso en ese proceso para intentar alcanzar la máxima categoría, pero parece que ahora todo comienza a complicarse para el que fuera futbolista del Barcelona y actual propietario del club andorrano.

🚨 El Andorra podría cambiar de ciudad... y de nombre ➡️ Cabanes, secretario de Deportes, recalca que el Andorra no podrá jugar en el Estadio Nacional la próxima temporada 🗣️ Piqué responde: "No nos queda otra que irnos y cambiar el nombre del club" pic.twitter.com/5Lt2bd0HpU

El pasado 29 de septiembre saltó la noticia de que el Andorra, que tenía un acuerdo de explotación del Estadi Nacional hasta junio de 2024, no podrá seguir haciendo uso de las instalaciones. Desde el gobierno andorrano quieren que este recinto comience a albergar otros deportes y que también se le dé más uso, por lo que tienen pensado cambiar el césped a uno que no está autorizado por LaLiga y es por ello que han 'invitado' al club a buscarse un nuevo recinto donde jugar sus partidos.

Alain Cabanes, secretario de Estado de Deportes y Juventud de Andorra, ha vuelto a reiterar que el equipo del que es propiedad del ex futbolista del Barça no podrá seguir jugando en el Estadi Nacional debido a estos cambios que se van a llevar a cabo. Obviamente, esta decisión ha encendido a un Gerard Piqué que ha explotado y ha utilizado sus redes sociales para cargar duramente contra el político.

Hem invertit més de 4M d’euros en adequar l’Estadi Nacional perquè @LaLiga ens deixi jugar i ara ens feu fora. No hi ha cap instal.lació esportiva a Andorra amb condicions per poder competir l’any que ve. Gràcies per expulsar-nos del país. No ens queda una altra solució que… https://t.co/XOkAzaxkk5