Que tiemblen los campos de golf de todo el mundo: Gareth Bale se retira

El jugador galés ha anunciado, a sus 33 años, que abandona la práctica deportiva tras una carrera irregular por sus numerosas lesiones, pero llena de títulos durante su época madridista.

Gareth Bale acaba de anunciar su retirada del fútbol profesional. A los 33 años de edad, el internacional galés cuelga las botas después de una carrera, muy brillante por momentos y llena de títulos, al menos mientras militó en el Real Madrid, pero que siempre se caracterizó por una fragilidad y una irregularidad que impidieron construir una trayectoria que podría haber sido absolutamente histórica.

"Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo". Así empieza el comunicado con el que Bale ha puesto fin a su trayectoria a través de las redes sociales.

"Quiero mostrar mi gratitud a todos aquellos que han jugado su papel a lo largo de este viaje es un imposible. Me siento en deuda con muchas personas por ayudarme a cambiar mi vida y dar forma a mi carrera de una manera que nunca podría haber soñado cuando comencé a los 9 años", continúa Bale, que, además de a toda su familia, quiso agradecer a todos los componentes de los equipos, Southampton, Tottenham, Real Madrid y Los Ángeles Galaxy, además de la selección galesa, toda su trayectoria. "Ahora sigo adelante hacia la siguiente etapa de mi vida. Es un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura", se despide.

Gareth Bale firmó con el Real Madrid en la temporada 2013-14 después de haber protagonizado varias temporadas espectaculares en un Tottenham en el que empezó jugando como lateral para acabar ocupando toda la banda izquierda del equipo londinense.

Del equipo merengue se despidió el año pasado con 5 Champions en su poder y con jugadas que se quedaran en la retina de los aficionados blancos, especialmente aquel gol en la final de la Copa del Rey de 2014 ante el Barcelona y la espectacular chilena en la final de Champions de 2018 frente al Liverpool.

Sin embargo, siempre se le consideró un futbolista absolutamente frágil, que caía constantemente lesionado y que nunca tuvo el fútbol en el centro de su vida. Su tremenda afición por el golf parecía, en ocasiones, estar muy por encima de la que sentía por el balón. Y así le recordará la hinchada del Real Madrid.