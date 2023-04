El Sevilla se harta de los árbitros y emite un duro comunicado contra ellos

Desde el club hispalense se sienten perjudicados por los arbitrajes de esta temporada y han sacado una nota mostrando su descontento y exigiendo un trato similar al del resto de equipos.

El Sevilla empató su partido este viernes frente al Celta por 2-2 en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero si algo ha molestado al equipo de Nervión ha sido la actuación arbitral, ya que los de Mendilibar, que continúan peleando por alejarse de los puestos de descenso acabaron con dos jugadores menos. Pape Gueye y Marcos Acuña, autor del segundo gol, vieron la roja y tendrán que perderse la próxima jornada frente al Valencia, un choque muy importante para ambos.

Ante esta situación en las oficinas del Sánchez Pizjuán comenzaron a revisar detalles y estadísticas de lo que vamos de temporada respecto a las tarjetas. Allí han llegado a una conclusión que han querido compartir en un comunicado para denunciar lo que ellos creen que es un trato injusto y que les está perjudicando, aunque reconocen que la situación deportiva que viven este curso es por su rendimiento y no por las decisiones arbitrales.

"El club siempre ha sido y será absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, a sabiendas de lo complicado que resulta realizar la labor del arbitraje, pero desde el club no podemos compartir muchas de las decisiones en relación a las tarjetas recibidas por nuestros jugadores, lo que a la larga nos ha perjudicado gravemente en la competición", comenzaron explicando en su comunicado oficial.

"El Sevilla FC, que con un partido más es el 14º equipo de la clasificación en faltas cometidas, 329. Es, sin embargo, el equipo con más tarjetas rojas acumuladas en la temporada, junto al Elche (11), y el segundo con más amarillas (91), sólo superado por el Mallorca (98), siendo el conjunto bermellón, no obstante, el que más faltas comete (449), 120 más que el Sevilla FC habiendo jugado un partido menos", continuaron en su escrito los hispalenses.

En-Nesyri marca gol, se quita la camiseta y la reacción de Mendilibar en rueda de prensa es clara: 👇 pic.twitter.com/SpACc0iUTl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2023

"En cuanto al número de tarjetas totales (rojas y amarillas), es el equipo más tarjeteado del campeonato, con 102, superando al Mallorca con 101 y al Getafe con 84 (que es el tercer equipo que comete más faltas con 411)", explicaban. "Estos datos reflejan que es el equipo que tiene el mayor porcentaje de faltas-tarjetas de LaLiga, pese a ser el séptimo en la tabla de los equipos que menos faltas cometen en la categoría", añadían haciendo la reflexión con los datos obtenidos.

Piden igualdad

También han querido hablar sobre su estilo. "Aunque no es un dato, resulta evidente que el Sevilla FC no es catalogado hoy por hoy como un equipo duro, por lo que no dejan de alarmar estos datos", escribieron en el comunicado. "Es claro que muchas de estas tarjetas han podido ser por protestar, algo que hacen todos los jugadores de todos los equipos, lo que deja patente que hay una falta de criterio en relación a las protestas o, hablando claro, una indignante permisividad con unos y mano dura con otros", añadieron.

💥 La rajada de Mendilibar por las amarillas a Pape Gueye



📹 @relevo



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/mAl1DTces5 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 8, 2023

A continuación hicieron una comparación general entre la Liga Santander y la Premier League en la que sale perdiendo la competición española. Además, para cerrar el comunicado, en el Sevilla también entonaron el mea culpa: "No se trata de buscar excusas por la temporada que está realizando el equipo. Si el Sevilla FC está donde está es por los méritos deportivos contraídos a lo largo de las 28 jornadas disputadas, pero sí se trata de exigir un trato igualitario para todos los clubes de LaLiga y unanimidad de criterios a la hora de tomar decisiones, algo que hoy día desgraciadamente no se observa por ningún lado".