Jack Grealish 'manda a callar' a Guti tras sus duras palabras en El Chiringuito

El atacante del Manchester City utilizó sus redes sociales para responder al que fuera mítico mediapunta del Real Madrid, que le había criticado previamente en el programa de Josep Pedrerol.

El Real Madrid quedó eliminado el pasado miércoles de la Champions League a manos del Manchester City de Pep Guardiola, pero parece que ninguno de ambos equipos puede olvidar de lo ocurrido. El último en volver a sacar pecho con la victoria ha sido Jack Grealish, que aunque no marcó ningún gol en el 4-0 en el Etihad Stadium, utilizó sus redes para mandar a callar a un mito del madridismo como es Guti.

Este miércoles el Real Madrid visitaba el Etihad Stadium para enfrentarse al Manchester City en las semifinales de la Champions League. El 1-1 cosechado en el Santiago Bernabéu dejaba abierta la eliminatoria y en Inglaterra todo se decidiría. Los de Pep Guardiola dieron una alegría a sus aficionados al pasar por encima del cuadro blanco y ahora los británicos podrán pelear por la primera Champions League de su historia.

Pese a que Thibaut Courtois comenzó siendo el héroe del madridismo, poco duró esa esperanza en la entidad de Chamartín. Bernardo Silva, con un doblete, hacía que el City se fuera ganando por 2-0 al descanso. Ya en el segundo acto los ingleses cerraron una goleada histórica, a la par que dolorosa para el Real Madrid, gracias a los goles de Akanji y de Julián Álvarez.

💥"Grealish no se va de nadie"

💥"Guardiola no se atreve a hacer cambios"

💥"Con B. Silva en banda, pierde un jugador"



🎯@GUTY14HAZ tiene para todo el City. #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/e2iogQLKEI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2023

Este 4-0 ha causado muchas críticas en el Real Madrid. Karim Benzema fue uno de los señalados, al igual que Carlo Ancelotti y los más veteranos. Pero, esta eliminatoria ha tenido dos caras. La primera fue tras el 1-1 de la ida en el Santiago Bernabéu, en la que los madridistas eran optimistas de cara al choque en el Etihad. Una de las voces autorizadas para hablar de este cruce de semifinales de la Champions League es obviamente Guti, entrenador en paro y tertuliano de El Chiringuito.

La crítica de Guti

Guti quiso analizar la eliminatoria y tachó de defensivo a Guardiola. "Tiene a Grealish, que no se va de nadie. En la Champions no lo he visto, esa es la realidad", comentó el ex mediapunta cargando duramente contra el inglés, que llegó al City a cambio de 120 millones. También tuvo para Bernardo Silva, asegurando que teniéndolo en la banda pierde a un jugador. Cabe recordar que el luso firmó un doblete en la vuelta.

🤐 — Jack Grealish (@JackGrealish) May 19, 2023

Estas críticas las realizó Guti tras el partido de ida, pero al acabar la vuelta Jack Grealish ha querido responder al tertuliano del programa de Josep Pedrerol y ha utilizado las redes sociales para mandar un mensaje sencillo y directo. Un solo emoticono le bastó para decir todo lo que pensaba. Esa imagen era una cara con la cremallera en la boca, dando a entender que mandaba a callar al ex jugador del Real Madrid.