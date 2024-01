El Bayern se pone serio y se prepara para hacer un ofertón al Barça por Araújo

El conjunto alemán lleva siguiendo al central uruguayo durante meses y en este mercado de invierno están listos para ofrecer una millonada al cuadro culé, aunque la operación es difícil.

El pasado 1 de enero se abrió el mercado de invierno y es cierto que muchos rumores se están produciendo sobre todos aquellos futbolistas que terminan su contrato el próximo 30 de junio, pero los grandes clubes del viejo continente también están valorando hacer alguna incorporación y uno de ellos es el Bayern de Múnich, que viene una oferta millonaria que el Barcelona, por su situación económica no debería rechazar, pero que no llegará, en principio, a buen puerto porque el jugador en cuestión no tiene pensado moverse del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Desde hace meses se ha conocido el interés del Bayern de Múnich en Ronald Araújo, uno de los mejores centrales del momento, aunque es cierto que las lesiones suelen dejarle fuera de los terrenos de juegos varias veces durante la temporada. Las actuaciones del central charrúa del Barça no han pasado desapercibidas para nadie y el conjunto bávaro, que no suele estar dispuesto a hacer grandes desembolsos, estaría dispuesto a pagar una buena cantidad a los culés para llevárselo en este mismo mercado de invierno.

📂 @Alfremartinezz



🚨 El Barça no se plantea la venta de Araujo ni ahora ni en verano, por mucho que ofrezca el Bayern pic.twitter.com/J6AdH3BvcV — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) December 19, 2023

Y en medio de todos los rumores sobre el culebrón que vinculan a Kylian Mbappé con el Real Madrid para la próxima temporada, otro de los movimientos que podría sacudir el mercado, pero en este mismo mes de enero, sería la marcha de un peso pesado del Barcelona como es Ronald Araújo hacia la Bundesliga. Pese a que en el mundo del fútbol nunca se sabe qué puede ocurrir, en el Bayern de Múnich no son muy optimistas para que en enero el internacional uruguayo cambie Montjuic por el Allianz Arena.

Con 70 millones por delante

Desde Alemania, el medio SkySport ha desvelado que el Bayern de Múnich está dispuesto a ofrecer 70 millones por Ronald Araújo en este mismo mes de enero porque el director deportivo, Christoph Freund, y el técnico, Thomas Tuchel, están convencidos que es la pieza que le hace falta al equipo para apuntalar un buen once y pelear por todo en la Bundesliga -el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso es el líder- y también en la Champions League, donde se tendrán que enfrentar a la Lazio en los octavos de final.

🔵🔴 Matizar algunos puntos claves sobre el tema Araujo-Bayern:



- El entorno del jugador CONFIRMA que el jugador NO ha hablado con NADIE.

- Su representante SI recibió la llamada y fue quien mantuvo el contacto.

- El representante trasladó al Bayern el deseo de Ronald de… pic.twitter.com/Dzchz7G0hm — ᴀᴅʀɪᴀ́ɴ sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@_AdrianSnchz) December 11, 2023

Pero todo parece que lo tendrán que afrontar sin Ronald Araújo, ya que el Barcelona, pese a la situación económica que atraviesa, no se plantea aceptar una oferta de 70 millones por un central que es joven y al que todavía le queda mucho por crecer. A eso habría que añadirle el propio deseo del zaguero charrúa, que ya le habría comunicado al Bayern de Múnich que no está en su pensamiento marcharse a mitad de temporada, pero dejó abierta cualquier posibilidad a final de curso, donde los culés reclamarían, como mínimo, una cifra que supere los 100 kilos para comenzar a hablar por él.