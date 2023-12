Joao Félix se pica y responde a Griezmann y Robert Lewandowski amenaza al Atleti

Los dos delanteros azulgranas hablaron antes del apasionante duelo entre el Barcelona y los colchoneros y dejaron titulares que pueden encender el partido de LaLiga que se juega en Montjuic.

Si ya de por sí un choque entre Barcelona y el Atlético de Madrid suele ser apasionante, cargado de polémicas y de goles, al de este domingo que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys hay que añadirle el morbo. Hace unas temporadas se vivió con el duelo de Luis Suárez ante los culés, pero ahora será Joao Félix el que se vea las caras con los colchoneros y también con el Cholo Simeone, además de con un Antoine Griezmann que dio su opinión sobre el luso antes del choque.

"Había momentos que Joao lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde él se cansó, ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida", comenzó diciendo Antoine Griezmann en una entrevista cuando le preguntaron por Joao Félix. "Cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas", añadió la estrella del Atlético de Madrid.

𝐆𝐫𝐢𝐞𝐳𝐦𝐚𝐧𝐧, con @sguasch: "¿Joao Félix? Había momentos que lo hacía muy bien, pero hay que ser constante e igual se cansó...". #DeportePlus pic.twitter.com/41kFDKAA7r — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2023

"¿De acuerdo? No. Griezmann tiene su opinión pero no lo voy a comentar", señaló Joao Félix en una entrevista con Movistar+ en respuesta a unas declaraciones previas, al mismo canal, del delantero francés. "Es obvio, hay cosas que podría hacer mejor, pero como yo, todos. Hay cosas que no fueron bien pero no es cosa de uno, es de varios", añadió el luso. Las críticas le han llegado porque una vez que él, Renan Lodi, Felipe y Matheus Cunha se marcharon comenzó a mejorar el Atlético de Madrid.

"Cada uno tiene su opinión... y ya está"



"No fue culpa sólo de uno... fue de varios"



👤 Joao Félix y su historia en el Atleti. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol https://t.co/u12Pwd2jKR pic.twitter.com/EO8CIUByh3 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 1, 2023

"Es un partido más de Liga, importante porque son 3 puntos", dijo un correcto Joao Félix que tampoco quería encender más el morbo de su reencuentro con el Atlético y con el Cholo Simeone. "No tengo pensado nada en específico. No sé, en el momento del partido ya se verá", respondió cuando le preguntaron si celebraría un hipotético gol ante el club al que todavía pertenece, ya que está cedido en el Barcelona.

"¿Celebrar si marco al Atleti? No tengo nada pensado... Se verá...".



❗️ Joao Félix, en exclusiva en Info #DeportePlus. pic.twitter.com/YXd9IuLiuV — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 1, 2023

Lewandowski, con hambre

"Sabemos que jugamos muy bien en defensa y que atacamos con muchos jugadores en el área, así tenemos más ocasiones y posibilidades de hacer goles. Es un desafío y queremos afrontarlo ahora; pero no solo por ganar, sino también por jugar mejor ya que eso para nosotros es muy importante", declaró Lewandowski a los medios oficiales del propio Barça.

"Ganar es para el club y para el equipo muy importante, mentalmente también. Sabemos que debemos dar un paso adelante, es normal, pero la temporada es muy larga y claro que queremos ganar cada partido", añadió el polaco, principal baluarte de su entrenador Xavi Hernández en el ataque.

❝ Tenemos que dar un paso al frente ❞



🗣 RL9#BarçaAtleti pic.twitter.com/sqIskyIExm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 1, 2023

Además, Lewandowski no pierde de vista el posterior compromiso que en LaLiga EA Sports les enfrente al Girona. "Espero que ganemos los dos partidos y que tengamos seis puntos. Siempre es difícil jugar contra el Atlético de Madrid. El Atlético siempre juega muy bien en defensa y es bueno atacando con buenos jugadores también", avisó.

"Pero somos el Barcelona, jugamos en casa y desde el primer minuto tenemos que jugar muy bien, atacar y marcar goles", indicó. "Espero que después de los dos partidos tengamos seis puntos más y queremos hacer todo lo que podamos, desde el primer minuto tener el partido bajo control para atacar bien y que al final nuestros seguidores estén todos contentos. Cuando jugamos en casa, nuestra gente y los fans son algo muy importante para nosotros", concluyó Lewandowski