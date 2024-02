Hazard se confiesa: asume errores, habla de su dieta y manda un dardo al Madrid

El futbolista belga, que colgó las botas tras rescindir su contrato con el conjunto blanco, ha concedido una entrevista en la que ha hablado abiertamente de toda su etapa en el Bernabéu.

Por todos es sabido que la etapa de Eden Hazard en el Real Madrid fue para olvidar. El belga llegó al Santiago Bernabéu proveniente del Chelsea como uno de los mejores futbolistas del mundo, pero prácticamente no pudo hacer nada en la capital de España. Las lesiones y su bajo rendimiento le lastraron hasta el punto de convertirse en una carga para la entidad de Concha Espina, que optó por rescindirle el contrato el pasado 30 de junio cuando todavía le quedaba un año más de vinculación.

A los meses de abandonar el Real Madrid anunció que colgaba las botas y se ha quedado a vivir en la capital de España. Ahora, después de tanto tiempo, ha concedido una entrevista muy sincera en la que ha hablado sobre su paso por el Santiago Bernabéu. En ella asume sus propios errores, pero también manda algún mensaje al Real Madrid, como llega a desvelar cómo era su alimentación y su dieta, uno de los temas por los que más se le criticó.

"Desde pequeño era fan de Zidane y él estaba en el Real Madrid, así que me encantaba el club. El Santiago Bernabéu, la camiseta blanca... tiene un encanto que los demás no tienen", comenzó explicando Eden Hazard en la entrevista que concedió a L'Equipe. A continuación el ex del Chelsea reconoce que para su juego no era su mejor destino cuando abandonó Stamford Bridge. "Es el club, que es un poco fanfarrón y yo no soy así. La forma de jugar no me gustaba si la comparaba con otros clubes, pero era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir al Madrid", añadió.

"Es complicado jugar allí. Quizás necesitaba entrenar más. También tuve las lesiones. La operación, la placa...", continuó desvelando sobre su paso por el Real Madrid. Y es que Eden Hazard también aseguró en esta entrevista que trataba de volver siempre, pero el dolor le volvía a aparecer y no podía continuar al más alto nivel a pesar de que después de algún que otro regreso volvía a ilusionar durante unos días a los aficionados antes de recaer.

"Perdí mi sitio, después mi confianza y luego mis ganas. Me hubiera gustado entender por qué, pero no podía", explicó. "La gente lucha cada día y no tenía derecho a quejarme, ni siquiera cuando no jugaba", comentó Eden Hazard. "Me sentí triste por los aficionados del Real Madrid. Cuando llegué estaban llenos de esperanza y siento como si les hubiera defraudado. Les digo que no es culpa mía, que mi cuerpo me ha fallado, que lo intenté, pero que no funcionó y que lo siento", dijo el ex futbolista belga.

La alimentación de Hazard

Por otro lado, otro de los temas que persiguieron siempre a Eden Hazard fue su alimentación y su pasión por las hamburguesas. "No voy a decir que estaba abusando de ello, pero no estaba prestando atención. No iba al McDonald's todos los días, si no no duras 16 años como profesional", comentó. "La dieta es inútil. Está bien si quieres jugar hasta los 40, pero ese no era mi caso", comentó el ex del Chelsea.

Además, reconoció que a lo largo de su carrera en sus vacaciones de verano siempre se excedía y volvía a las pretemporadas con sobrepeso, ya que consideraba que estando varios meses seguidos compitiendo sin descanso y cuidándose más, en sus semanas libres no quería controlar lo que comía y bebía junto a su familia y amigos.