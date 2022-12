Aseguran que Moukoko lo tiene hecho por el Barcelona y el jugador lo desmiente

Las últimas informaciones apuntan a que el joven delantero del Dortmund habría decidido irse al cuadro azulgrana, pero el propio atacante ha salido para negar esos rumores sobre su futuro.

El futuro de Youssoufa Moukoko continúa siendo una incógnita. El próximo 30 de junio quedará libre y todavía no ha renovado su contrato con el Borussia Dortmund, por lo que a partir del 1 de enero podrá negociar libremente con el club que él quiera. De esta forma, los grandes equipos europeos comenzarán la puja por una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Desde un medio catalán se ha afirmado que Moukoko habría rechazado una oferta de renovación del Borussia Dortmund porque ya tendría la decisión tomada de abandonar el club germano. Además, también añaden que eso se debe a que también habría escogido que su futuro pase por el proyecto que le ha puesto sobre la mesa un Barcelona que tiene que ir pensando en el sucesor de Robert Lewandowski.

La temporada 22/23 de Moukoko hasta ahora. 18 años.pic.twitter.com/0WrgOWWsP3 — 𝙹𝙾𝚁𝙶𝙴 (@ViscaCoys) December 22, 2022

Estas publicaciones han obligado al propio futbolista a salir a desmentir esa información. "Por favor, no creáis todo lo que está en los periódicos", comenzó explicando un Moukoko que acudió al Mundial de Catar con Alemania, pero que tuvo pocos minutos. "Sé que todo es parte del negocio del fútbol, pero, aunque soy joven, no me dejo presionar para tomar decisiones acerca de mi futuro", añadió el delantero.

Y es que las últimas informaciones, también las alemanas, comentaban que Youssoufa Moukoko había rechazado una oferta del Borussia Dortmund en la que le ofrecían cobrar seis millones de euros por temporada. El interés del combinado del Signal Iduna Park es que el delantero, que tiene 18 años, siga creciendo y poder hacer caja como hiciera con Haaland o como hará con Jude Bellingham.

¿Un caso Mbappé?

"Estoy completamente centrado en la segunda mitad de la temporada con el Borussia y ningún jugador es más grande que el club", añadió este joven futbolista que está llamado a estar entre los mejores en el futuro. Estas palabras parecen indicar que dejará su decisión para cuando acabe el curso, pero es verdad que mientras podrán llegarle propuestas de grandes clubes de cara a la próxima campaña.

😳 MOUKOKO SE QUEJA DE LOS RUMORES SOBRE SU FUTURO



🗣 "Por favor, no crean todo lo que sale en el periódico. Sé que todo es parte del negocio del fútbol ahora, pero aunque soy joven, NO ME DEJO PRESIONAR PARA TOMAR DECISIONES SOBRE MI FUTURO" pic.twitter.com/hoDjyMzSrN — Post United (@postunited) December 27, 2022

La situación parece indicar que Moukoko está desviando la atención para analizar las ofertas que le llegue, pero si de verdad está indeciso podría protagonizar otro culebrón similar al de Kylian Mbappé el pasado curso, aunque con menos repercusión. Lo que es una realidad es que si el delantero no renueva por el Borussia Dortmund el próximo 1 de enero podrá hablar con el equipo que él quiera.