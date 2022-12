Joan Laporta sigue vendiendo humo y Leo Messi responde renovando con el PSG

Leo Messi renovará con el Paris Saint Germain. Al menos eso es lo que publica Le Parisien, que es el medio más en contacto con los dueños del club de capital catarí. El argentino, que ya descansa en su Rosario natal con la Copa del Mundo ganada en Catar, concluye su contrato con la institución parisina el próximo 30 de junio y, a partir de la semana que viene, podría negociar con cualquier nuevo equipo. Sin embargo, todo indica que continuará alguna temporada más en el Parque de los Príncipes.

“Lo he repetido mil veces. Está muy feliz en París. Le veo feliz. Nos sentaremos a negociar tras el Mundial", recalcó Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG, durante la disputa del pasado Mundial. Según Le Parisien, Messi prometió a principios de este mes de diciembre a los responsables del PSG su intención de seguir en el club parisino, con el que luchará, una temporada más, por hacerse con la ansiada Champions League.

More on Leo Messi. 🇦🇷



▫️ There’s a verbal pact with PSG, as @le_Parisien called.



▫️ Messi, convinced to stay at least for one more season.



▫️ Nothing signed or completed yet, it’s just verbal — new meeting will be scheduled.



▫️ Final length of contract & salary to be decided. pic.twitter.com/HYnp7kZ87V