Iñaki Williams muestra el cristal que tenía incrustado en el pie durante 2 años

Ernesto Valverde desvelaba que el internacional ghanés había jugado un par de temporadas con el vidrio dentro de su pie y horas después el futbolista lo enseñaba en las redes sociales.

LaLiga EA Sports llega a su fin y este sábado el Athletic Club se despide de la temporada enfrentándose al Rayo Vallecano en la capital de España y el club vasco tendrá una baja sensible. Y es que Iñaki Williams ha sido operado y no podrá estar, pero la noticia saltaba cuando Ernesto 'El Txingurri' Valverde desvelaba los motivos por los que el delantero se tuvo que someter a esa cirugía, ya que no se trataba de una lesión propiamente dicha.

"Hace dos años, estando Iñaki Williams de vacaciones, tuvo un accidente en el que pisó un cristal y tuvo una herida profunda en la planta del pie", comenzó explicando el entrenador del Athletic Club en la previa al choque que disputarán los vascos en el Estadio de Vallecas. Los leones no se juegan nada, ya que terminarán el curso quintos y jugarán la Europa League el próximo curso, aunque también hay que recordar que son los actuales campeones de la Copa del Rey, sacando la famosa Gabarra 40 años después.

Ernesto Valverde revelou que Iñaki Williams jogou os últimos dois anos com um caco de vidro de 2cm no pé.pic.twitter.com/XFnIutRy0y — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 24, 2024

"Tenía molestias en la cicatriz desde hace meses, recibía tratamiento y después de la final se le hizo una resonancia. Tenía un cristal metido dentro porque cuando le cosieron lo hicieron con el cristal dentro", añadió el Txingurri Valverde. Estas palabras circularon rápidamente por las redes sociales, ya que no es algo habitual. Menos aún cuando estamos hablando de un futbolista profesional que tiene al alcance un grupo de médicos relevantes que se encargan de sus problemas físicos.

"Era un cristal de dos centímetros y se estaba aproximando a un tendón. El caso es que había que solucionarlo y extraerlo. Es una historia que merece ser contada y él ha dado permiso para ello", concluyó Ernesto Valverde en la sala de prensa al responder sobre la ausencia de Iñaki Williams. De esta manera el técnico pierde a uno de sus hombres claves, ya que no hay que olvidar que durante los últimos años el internacional por Ghana ha jugado prácticamente todos los partidos.

Williams muestra el cristal

Una vez conocido por boca de Ernesto Valverde lo ocurrido con Iñaki Williams, el propio futbolista ha sido el encargado de utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir un vídeo en sus historias mostrando el cristal que tenía incrustado en la planta de su pie izquierdo. Se trata de una pieza de 2 centímetros de longitud, por lo que estaríamos hablando de un trozo de vidrio bastante grande.

🫢 ¡IÑAKI WILLIAMS muestra en sus redes el CRISTAL que ha tenido DOS AÑOS CLAVADO en la PLANTA del PIE!



🎥 williaaaams11 (Instagram). https://t.co/Zec30w9ai9 pic.twitter.com/qBjmMPQVa6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2024

En el vídeo Iñaki Williams se ponía ese trozo de cristal de 2 centímetros en la palma de su mano para enseñárselo a todos sus seguidores que habían quedado impresionados con la historia contada por Ernesto Valverde. Pese a esta operación, el delantero del Athletic Club disfrutará de las vacaciones y llegará en plenas condiciones a la pretemporada del conjunto vasco, aunque ya liberado de ese cristal que tanto le había molestado últimamente.