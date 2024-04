Nuevo capítulo racista: gestos de mono a Nico Williams y así celebró su gol

El Atlético de Madrid se impuso por 3-1 al Athletic Club, pero se vivió un momento desagradable cuando dedicaron insultos racistas al internacional español del conjunto de Bilbao.

Nico Williams denunció este sábado insultos racistas por parte de aficionados del Atlético de Madrid en el encuentro en el Metropolitano, por los cuales estuvo detenido unos minutos el partido de LaLiga EA Sports. Martínez Munuera advirtió al delegado del club colchonero para que avisaran por megafonía que cesaran esos gritos ofensivos y se reanudó sin más problemas, aunque es cierto que jugadores locales, como Koke, pidieron calma a los hinchas de ese fondo.

🗣️ “He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono”



Nico Williams explica en los micrófonos de DAZN lo sucedido en el Metropolitano 🔉#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/uVN8Sa5eek — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2024

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono, la verdad es que han sido pocos, gente tonta hay en todas partes. No pasa nada, hay que seguir trabajando, espero que vaya a mejor. Estamos en lucha contra esto y es lo que hay", dijo en declaraciones a DAZN después del encuentro. Además, Nico Williams también se mostró contento por los procedimientos de LaLiga para frenar este tipo de insultos, pero nadie le quita el mal rato que pasó.

✊🏿 Nico Williams y su celebración reivindicativa tras recibir insultos racistas en el Metropolitano. pic.twitter.com/Dbj5Kh80hE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 27, 2024

El internacional español no dejó pasar sobre el césped ese desagradable momento poco antes del descanso y el colegiado Martínez Munuera lo hizo saber al delegado de campo. El propio Nico Williams hizo poco después el 1-1 y en su celebración, señalándose su piel, tuvo su propia reivindicación sobre el césped. "Con un poco de rabia celebré el gol, no es normal que te insulten por tu tono de piel. Yo estoy centrado en lo mío, no pasa nada", añadió, tras un partido que saldó con derrota su equipo por 3-1.

Homenaje a Fernando Torres

Y es que el Athletic visitaba el Metropolitano para afrontar una final en la lucha por la Champions League. Los vascos necesitaban ganar para igualar a puntos al cuadro colchonero, pero fueron los del Cholo Simeone los que se llevaron el gato al agua con ese 3-1. Además, esta era la cuarta vez que el Atlético de Madrid se enfrentaba al equipo del Txingurri Valverde y era la primera vez que ganaban los rojiblancos.

Se le caían las lágrimas a Fernando Torres, en el minuto de silencio en memoria de su padre.



Descanse en paz. José Torres Vigo. pic.twitter.com/1Imf8UNmLK — RumoreATM 🔴⚪ (@MercadoATM) April 27, 2024

Con este triunfo el Atlético de Madrid se asegura la cuarta plaza durante varias semanas, ya que le sacan seis puntos al Athletic Club y sólo quedan cinco partidos por disputarse en el campeonato. Además, hay que destacar que antes del inicio del choque hubo dos homenajes, uno a Raúl García, que visitaba el Metropolitano por última vez antes de retirarse. El otro fue para Fernando Torres, que su Juvenil recibió el reconocimiento por haberse proclamado campeón, pero también se guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de su padre y toda la parroquia colchonera se unió a él en su dolor y el de su familia.