La respuesta de Carlos Alcaraz a la pregunta más indiscreta en Indian Wells

Todo hace pensar que Carlos Alcaraz ha regresado al mejor de sus estados de forma. O, al menos, está muy cerca de conseguirlo. El tenista murciano se impuso este domingo al ruso Daniil Medvedev en la final del Masters 1000 de Indian Wells por 7-6 y 6-1, repitiendo el triunfo que ya consiguió el año pasado en el torneo californiano.

Pero es que para llegar a la final, Alcaraz se tuvo que deshacer, primero de Zverev, que parecía haberle tomado la medida en los compromisos anteriores y, sobre todo, del italiano Sinner en semifinales, el último ganador del Open de Australia y el que parece claramente su rival más estrecho en el mundo del tenis a lo largo de la próxima década.

En las declaraciones posteriores a su triunfo, Carlos Alcaraz se felicitó por su victoria, especialmente, porque pone fin a la aciaga etapa que ha vivido en los últimos meses.

"Ganar este torneo significa mucho para mí porque la semana previa al comienzo tenía muchas dudas sobre mi tobillo. Recuerdo mi primer entrenamiento solo aquí en Indian Wells: me pasé 30 minutos sin moverme, tirando cestas. Después, el primer entrenamiento con jugadores fue muy duro porque no podía jugar a mi mejor nivel. No me sentía bien con mi tobillo y tenía muchísimas dudas en mi cabeza, pero en la primera ronda empecé a sentirme mejor. Y cada partido fui a mejor y a mejor. Así que estoy muy feliz por ganar este título de nuevo, por haberme sobrepuesto a los problemas".

So happy to win the 🏆 in Indian Wells, but above all with my level this week against the best in the world! It means so much to me! 🤩 Your support has been vital, once again! VAMOS! 🧠❤️🥚🥚



📸 Getty pic.twitter.com/fmchXpcyY2