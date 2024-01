'Cazan' a Mourinho en Barcelona y se desatan todos los rumores sobre su futuro

Hace menos de una semana la Roma decidía prescindir de José Mourinho, al que había despedido tras los malos resultados que estaba obteniendo el conjunto de la capital de Italia. Pese a haber llegado a la final de Conference y de la Europa League en las últimas campañas, el club romano tomaba la dura decisión de despedir a The Special One, aunque en el primer encuentro del equipo tras su marcha los aficionados quisieron brindarle el apoyo y darle las gracias al técnico portugués.

"La AS Roma puede confirmar que José Mourinho y su cuerpo técnico dejarán el club con efecto inmediato. Siempre guardaremos un gran recuerdo de su etapa en la Roma, pero creemos que un cambio inmediato es lo mejor para el club", destacó la entidad en su página web con declaraciones de Dan y Ryan Friedkin el día que anunciaron el despido del entrenador que ha pasado por el Real Madrid o Chelsea, entre otras entidades.

Mourinho fue presentado como el entrenador número 60 de los romanos en mayo de 2021. Llevó al equipo a ganar la Conference League en Tirana el 25 de mayo de 2022 y a la final de la Europa League en Budapest la temporada pasada, aunque esta la perdió contra el Sevilla. Pese a ello, la entidad ha decidido cambiar de rumbo a mitad de temporada. "Nos gustaría dar las gracias a José en nombre de todos nosotros en la AS Roma por su pasión y esfuerzos desde su llegada al club", recalcaron Dan y Ryan Friedkin.

Jose Mourinho does not want to leave Serie A and will meet with Napoli next week, as per reports. 🇮🇹 pic.twitter.com/5gYzfBDwQU