José Mourinho la lía con un polémico gesto que le acaba costando la expulsión

El técnico portugués vio la cartulina roja al celebrar el gol de la victoria de su equipo frente al Monza mirando al banquillo rival haciéndole gestos como diciendo que eran unos llorones.

José Mourinho no se cansa de ser noticia. Durante toda su carrera el portugués ha sabido representar en el banquillo continuamente una parte del show para que las cámaras y todas las miradas apuntasen a él en lugar de a sus futbolistas. A The Special One siempre le ha gustado ser protagonista y lo volvió a ser en el último choque con la Roma, que fue ante el Monza, donde el luso fue expulsado por un polémico gesto al otro cuerpo técnico.

A nadie se le escapa que José Mourinho, además de ser un gran entrenador, también es un showman. El portugués lo ha demostrado en el Chelsea, en el Tottenham, en el Inter de Milán, en el Real Madrid y también en la Roma. Por Stamford Bridge no se olvidan de sus celebraciones, como también están ahí las imágenes en el documental de los Spurs. Mientras, en el Santiago Bernabéu, posiblemente sus continúas declaraciones en esa guerra con Pep Guardiola, como la de los árbitros y la UEFA, son las más conocidas.

🗣️ José Mourinho: "Pep Guardiola ha ganado una Champions que a mi me daría vergüenza de ganarla".



El mayor robo en la historia, el Chelsea - Barcelona de la Champions League 2009.



El robo de Stamford Bridge y la Champions de Ovrebo.

Ya en Roma también ha tenido alguna ocasión en la que ha hecho alarde de sus ansias de protagonismo. Por ejemplo, cuando la temporada pasada el conjunto italiano perdió la final de la Europa League contra el Sevilla. En esa ocasión, tras el pitido final que coronó al cuadro hispalense, José Mourinho demostró que lo de perder nunca lo ha llevado bien y fue duramente criticado por su actuación cuando terminó ese partido decisivo de la competición de plata del fútbol europeo.

El gesto de José Mourinho

También se las ha visto con periodistas, acordándose de qué dice cada uno para cuando el viento sopla a su favor sacarlo del baúl y recordárselo al plumilla en cuestión. Pero esta vez el técnico portugués que ganó la Champions League con el Oporto la tomó con el banquillo del Monza en el choque que este domingo la Roma disputaba en el Olímpico. Los del luso se impusieron por 1-0 con el solitario tanto de Stephan El Shaarawy en el minuto 90, por lo que la celebración parece que se le fue de las manos a The Special One.

🟥 José Mourinho fue expulsado en los últimos minutos del Roma - Monza por estos gestos hacia el banquillo del Monza.

Una vez que anotó el futbolista italiano el gol de la victoria para la Roma José Mourinho comenzó a mirar al banquillo del Monza y empezó a llevarse las manos a los ojos, diciéndole a sus rivales que eran unos llorones. El técnico portugués fue expulsado en ese momento y eso significa que no podrá sentarse en el banquillo la próxima semana cuando el cuadro romano visite el campo del Inter de Milán, así que el luso no se podrá ver las caras con su ex equipo.