Las cifras de la estratosférica oferta que rechazó José Mourinho de Arabia Saudí

Es cierto que en las últimas temporadas ya ha estado dirigiendo a equipos de un nivel menor, pero José Mourinho sigue siendo The Special One. Su trayectoria plagada de éxitos le avalan para seguir estando metido entre los entrenadores top, pero es cierto que atrás queda esa disputa con Pep Guardiola por ser el mejor del mundo. A pesar de ello, al portugués le llegó este verano una oferta de Arabia Saudí para ser el técnico que más cobrase, pero apostó por seguir en el banquillo de la Roma.

Arabia Saudí se ha convertido en una auténtica tentación para futbolistas y entrenadores. Ahora también para el fútbol femenino, ya que desde el país asiático quieren reclutar a jugadoras mundialistas a cambio de un sueldo no muy alto y una casa para reforzar la máxima categoría y la segunda división de su campeonato.

Cristiano Ronaldo abrió el camino marchándose a principios de 2023 al Al-Nassr, pero lo que sucedió este verano nadie se lo esperaba. El vigente Balón de Oro, Karim Benzema, siguió al luso y su compañero de selección, campeón del mundo en Rusia 2018, N'Golo Kanté también le acompañó. Más tarde llegó la contratación de una mega estrella como es Neymar. Pero no son los únicos, ya que hay una larga lista compuesta por Sadio Mané, Mahrez, Yannick Carrasco, Roberto Firmino, Koulibayly o Milinkovic-Savic, entre otros muchos.

En cuanto a los entrenadores, el fútbol de Arabia Saudí también se ha fijado en ellos y técnicos famosos como Jorge Jesús o Steven Gerrard han hecho las maletas para emprender una nueva aventura en los banquillos. También hay viejos conocidos del fútbol español, como el portugués Nuno Espírito Santo o el rumano Cosmin Contra. Incluso se escuchó que intentaron contratar al Cholo Simeone o al técnico del Real Betis Manuel Pellegrini, que fue una petición de Cristiano Ronaldo. Con ellos dos no funcionaron los petrodólares.

Al que tampoco le convencieron las millonadas que ofrecen en Arabia Saudí fue a José Mourinho, actual entrenador de la Roma, club con el que consiguió ganar la primera edición de la Conference League. El propio entrenador portugués ha desvelado que le hicieron una oferta para ser el mejor pagado del mundo y que aún así prefirió quedarse en el Estadio Olímpico de la capital de Italia.

"Hace tres meses la idea de que me fuera era vista casi como una tragedia", comenzó explicando el que fuera técnico del Chelsea, Real Madrid o Tottenham, entre otros. "En vacaciones recibí la oferta más grande y loca que jamás haya recibido un entrenador en la historia del fútbol y la rechacé", añadió. "Lo hice porque di mi palabra a mis jugadores, afición y al dueño del club", explicó José Mourinho.

José Mourinho: “I received the biggest proposal ever in the history of football for a manager”. 🟡🔴🇵🇹



“I decided to reject because I told AS Roma board, fans and players that I was going to stay. I gave them my word”.



🇸🇦 The proposal was from Al Hilal: €30m per season net. pic.twitter.com/uGLT4lq69X