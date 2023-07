Piqué es incorregible: "Sigo deseando que el Real Madrid pierda siempre"

El exfutbolista se sincera en una entrevista en la SER, en la que desvela que sabía que Messi no iría al Barça, muestra su apoyo a Laporta y vuelve a demostrar su hostilidad hacia lo blanco

Es incorregible. Podrá haber colgado las botas, haber tenido que soportar con su especial talante una separación que ha generado más canciones que portadas de revistas del corazón, haber visto cómo su nueva Copa Davis no funcionó... Pero Gerard Piqué sigue siendo Gerard Piqué, y eso implica algo que no se puede quitar: "Sigo deseando que el Real Madrid pierda siempre", dijo el ex futbolista en una entrevista concedida anoche a El Larguero, de la Cadena Ser.

En la entrevista, Manu Carreño preguntó a Piqué sobre lo divino y lo humano. Y claro, hubo turno para hablar del archirrival barcelonista. "Al Real Madrid lo he entendido siempre como una rivalidad, mientras era jugador. Así lo viví y así lo transmití. Desde fuera sigo deseando que pierda siempre, pero no estoy al día a día para valorar si hace las cosas bien o mal, si es favorito o no. Ellos compiten siempre muy bien, a ver si les da para competir tanto en LaLiga como en Champions, que es su competición fetiche".

No se quedó ahí su alegato sobre el conjunto madridista. "¿Pitos en el Bernabéu? Si me pitase el Camp Nou me dolería mucho, es mi casa y son los míos. Cuando voy fuera, entiendo que cada uno exprese lo que quiera. Que me piten a mí siempre me ha gustado. Lo más jodido en la vida es la indiferencia. Que entres en un sitio y la gente no sepa nada. Mientras reaccionen... es muy curioso, porque donde te pitan luego te piden fotos. Esto es parte del show", continuó.

Piqué también tuvo tiempo para valorar el presente del Barcelona, aunque "ahora mismo no tengo en mente ser presidente del club". "Sabes que la situación económica no es la mejor, pero estamos en buenas manos. Es un presidente y una junta que esto lo ha vivido y lo dejó atrás. Ya les pasó en 2003. Son valientes y saben lo que hacen. Estamos en modo supervivencia, pero sin descartar los títulos. Hay que seguir ganando. La historia te empuja a competir cada año y levantar copas. A la vez, económicamente no eres del todo competitivo. Creo que los próximos dos o tres años son cruciales", razonó.

Y no dudó en decir públicamente lo que todo el mundo intuía, salvo la Prensa barcelonista: que Messi se acabaría marchando, como así ha sido, a Miami porque el Barcelona no podía competir por su fichaje. "Desde el primer momento pensé que Messi iría al Inter de Miami. A nivel económico le ofrecían cantidades estratosféricas. Estaba la opción de venir aquí, que entiendo que contempló, pero la decisión más natural era abrir mercado en EEUU. En Miami hay mucho latino, se habla mucho español y la adaptación será fácil para él".

Y sobre el fútbol, cero remordimientos por su retirada: "Echo cero de menos el fútbol. Es una etapa de mi vida que ha pasado. Cuando tomas la decisión de irte, la tomas. En esto soy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco", dijo. Además, añadió que no hay tensiones económicas motivadas por su marcha: "El día que me fue el club y yo lo dejamos todo arreglado. No me deben nada. Tampoco diría que me lo han perdonado".

La Kings League

Y por supuesto, Piqué habló de la Kings League, esa competición parecida al fútbol promovida por streamers que engancha a miles de jóvenes de nuestro país. "Somos un producto distinto y nos hemos distanciado del fútbol. No nos queremos ni comparar con el fútbol. Ni podemos ni queremos. Somos dos realidades totalmente distintas. Nuestro público objetivo es de 13 a 35 años (...) Como es fútbol, con muchas variantes pero al final todo se reduce a poner la pelota dentro de la portería, yo creo que acabará llegando a generaciones de 40-50-60 años que a lo mejor ahora mismo no han escuchado hablar del producto". Palabra de Piqué.