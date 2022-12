Es oficial: Cristiano Ronaldo ficha por el Al Nassr de la liga de Arabia Saudí

Desde hace semanas se venía hablando sobre el futuro de Cristiano Ronaldo y el luso era vinculado con el Al Nassr. El portugués intentó apurar hasta el último momento el seguir en Europa compitiendo al más alto nivel, pero ya es oficial que jugará esta temporada y dos más en el conjunto de Arabia Saudí, que quiere contratar a Sergio Ramos también cuando acabe su contrato con el PSG.

Durante el Mundial de Catar saltó la bomba. Se publicó una entrevista de Cristiano Ronaldo en la que no dejaba en muy buen lugar al Manchester United, el que todavía era su club. El cuadro británico tomó medidas y rompió el contrato con el futbolista luso, que se quedó jugando la Copa del Mundo con Portugal, pero libre, sin equipo.

Pronto se comenzó a vincular el nombre de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr de Arabia Saudí, pero los días pasaban y su fichaje no se concretaba. Varios dirigentes de equipos de Champions League comentaban que Jorge Mendes les había ofrecido al delantero portugués, que todavía tenía la esperanza de seguir compitiendo al máximo nivel. Ninguno de ellos les quería y la marcha a una liga menor comenzaba a tomar fuerza.

Mientras se resolvía su futuro Cristiano Ronaldo se estuvo entrenando en Valdebebas, pero finalmente este viernes 30 de diciembre se hacía oficial su contratación por el Al Nassr. El portugués ya se ha fotografiado con la camiseta de su nuevo equipo y firma por dos temporadas y media por el conjunto que juega en la liga de Arabia Saudí.

Respecto a su sueldo, Cristiano Ronaldo se embolsará en estos dos años y medio unos 200 millones de euros, convirtiéndose en el futbolista mejor pagado del mundo. Una vez que acabe su contrato como jugador pasará a seguir siendo embajador de Arabia Saudí de cara al Mundial que quiere organizar el país asiático. Y es que competirán con España para 2030, pero si no lo consiguiera seguirían intentándolo.

