Iago Aspas pierde los papeles en Vigo y desata su ira contra el monitor del VAR

El delantero del Celta, desquiciado por las decisiones arbitrales que perjudican a su equipo, se desahogó golpeando la pantalla del videoarbitraje que estaba en el lateral de Balaídos.

El Real Club Celta de Vigo volvió a pinchar, esta vez en Balaídos, aunque sacó un punto (1-1) contra el Sevilla en un choque de la jornada 12 de la Liga EA Sports que volvió a tener polémica... y que terminó siendo en contra de los gallegos. Iago Aspas, cansado de lo que está sufriendo su equipo con las decisiones arbitrales en este primer tercio de la temporada, explotó y acabó golpeando el monitor del VAR.

El Sevilla visitaba Balaídos para medirse a un Celta que llegaba a esta jornada ocupando los puestos de descenso de la Liga EA Sports. El partido estuvo marcado por un penalti en el minuto 97 de Jesús Navas sobre Douvikas que señaló Hernández Hernández, pero que corrigió después de que el VAR le advirtiera.

¡NO HAY PENALTI PARA EL @RCCelta! 📺



Hernández Hernández señaló falta de Jesús Navas sobre Douvikas, pero rectificó después de la llamada del VAR #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/m5HfoYqGSF — DAZN España (@DAZN_ES) November 4, 2023

El internacional español del Sevilla tenía agarrado al rival, con lo que los locales parecían tener motivos para un enfado que no es el primero esta temporada. Con o sin polémica, el Celta no es capaz de ganar, pese a tenerlo de nuevo cerca tras el 1-0 de Carl Starfelt. Los de Rafa Benítez tuvieron ocasiones para doblar la renta, pero en los últimos minutos En-Nesyri igualó la contienda.

😱 Imágenes de Iago Aspas tras el final del Celta - Sevillapic.twitter.com/QRp9pEkue9 — Tiempo de Juego (@tjcope) November 4, 2023

Ya en el descuento se señaló ese penalti citado anteriormente, pero que Hernández Hernández, tras escuchar al VAR, decidió arrebatárselo a un Celta que soñaba con transformarlo para sumar tres puntos que necesitan como el comer después del mal inicio del curso. El primero en mostrar su enfado fue Iago Aspas.

El enfado de Rafa Benítez

El delantero de Moaña mostró su malestar protestando por la decisión del VAR. Después de agitar los brazos en señal de disconformidad en la banda fue directo al monitor del videoarbitraje, lo agarró y lo tiró al suelo, por lo que se enfrentaría a una sanción por esta reacción. Pero no fue el único, ya que su entrenador, Rafa Benítez, también mostró su malestar en la sala de prensa.

IMAGEN EXCLUSIVA DE DAZN 🔍



El tremendo enfado de Iago Aspas que acabó con el VAR en el suelo 💥#LALIGAenDAZN pic.twitter.com/ET7tuMejeb — DAZN España (@DAZN_ES) November 4, 2023

"Antes de que me preguntéis... Fuerza es igual a masa por aceleración. En newtons se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona?". Así comenzó Rafa Benítez su comparecencia ante los medios de comunicación tras la polémica del VAR. "El público tiene la posibilidad de hablar y no le sancionan. Por desgracia volvemos a hablar de alguien que está fuera del campo", dijo el técnico del Celta.

🗣️ "Llevamos doce jornadas y en siete partidos la balanza siempre cae para el otro lado. Queremos ser la mejor liga del mundo y así no avanzamos"@aspas10 en el micrófono de @I__Molina en DAZN 🔊#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/h7wIScDvVr — DAZN España (@DAZN_ES) November 4, 2023

"Nos ha pasado bastantes veces y sigo sin encontrarle explicación", dijo recordando todas las acciones polémicas que han perjudicado al Celta en este inicio de temporada. "No voy a hacer nada porque tienes que estar callado, pero es una detrás de otras. De verdad me gustaría que alguien me lo explicase. Nuestra gente ha ido al comité de árbitros, la mitad de jugadas te dan explicación y en la otra mitad no hay explicación", añadió Rafa Benítez.