Bienvenido, 2024: el sueño de la Eurocopa, la vuelta de Nadal o la 33 de Alonso

Entramos en el año 2024 y con él llegan multitud de eventos deportivos repartidos a lo largo de los próximos 12 meses y los deportistas españoles, además de las selecciones nacionales de las diferentes modalidades, como clubes esperan poder llegar al mes de diciembre y echar la mirada atrás y sentir que han conseguido todos aquellos objetivos que se marcaron y por los que pelearon dándolo todo para que quede en el recuerdo de todos los aficionados de nuestro país.

Empezando con el fútbol, el Girona es quien posiblemente tiene el reto más bonito para intentar hacer historia ganando LaLiga EA Sports, aunque es cierto que es muy complicado. En la Champions League, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Real Sociedad esperan poder levantar esa Orejona, mientras que el Villarreal peleará por la Europa League y el Real Betis por la Conference.

En cuanto a selecciones, la de Luis de la Fuente tiene un objetivo claro: ganar la Eurocopa que se disputa en Alemania en verano de 2024. Ya vienen sabiendo lo que es ganar, ya que en 2023 levantaron la Nations League. Y es ahí, en la Liga de las Naciones donde la femenina espera coronarse en febrero. Por otro lado, a lo largo de este año deberían conocerse cuáles serán las sedes del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

Sin duda, la gran noticia de 2024 es el regreso de Rafa Nadal a las pistas después de un 2023 prácticamente inédito por culpa de una lesión. El que podría ser el último año de la carrera del manacorí se espera que venga con algún Grand Slam bajo el brazo, como puede ser Roland Garros. No será fácil debido a su inactividad y al gran nivel que están mostrando estrellas como Novak Djokovic o Carlos Alcaraz.

The wait is 𝙤𝙫𝙚𝙧 🔥@RafaelNadal returns to the ATP Tour today in doubles and Tuesday in singles against ... @domithiem 🍿 pic.twitter.com/Wg5Zwfh8q0