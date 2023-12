Los deportistas que nos dejaron en 2023: Amancio, Luis Suárez, Bobby Charlton...

En este año hemos tenido que lamentar el fallecimiento de varios mitos y leyendas del mundo del deporte. Ex futbolistas, periodistas, entrenadores... el planeta se tuvo que vestir de luto.

El mundo del deporte se ha tenido que vestir de luto varias veces a lo largo de este año 2023. Como es habitual, leyendas que han hecho historia a lo largo de su trayectoria profesional, ya sea por la edad o por enfermedades nos han dejado y los diferentes clubes o aficionados que les han seguido en cada paso que han dado han tenido que lamentar la marcha de iconos que siempre quedarán en el recuerdo de todos.

Una de las muertes que más ha dolido al fútbol español es la de Amancio Amaro. El futbolista gallego hizo historia en el Real Madrid, donde ya en los últimos años tenía el cargo de Presidente de Honor del club de Chamartín. El Brujo comenzó su carrera en el Deportivo, pero emprendió una aventura en la entidad de Concha Espina, donde formó parte del equipo conocido como yé-yé. Con la elástica blanca ganó la sexta Copa de Europa, además de nueve Ligas. Además, también fue internacional y ganó la primera Eurocopa para España. Lamentablemente, falleció en febrero a los 83 años de edad.

🤍 OFICIAL | Fallece Amancio Amaro, presidente de honor y leyenda del @realmadrid, a los 83 años



⚽️ Disputó 14 temporadas en el club blanco y conquistó una Copa de Europa, 9 Ligas y 3 Copas de España



🕊️ Descanse en paz



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/vgLfW8J81h — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 21, 2023

Otro de las grandes leyendas de nuestro país que falleció a lo largo de 2023 fue Luis Suárez. Pese a que su máximo nivel lo alcanzó en el Inter de Milán, el gallego tiene el honor de haber sido el primer jugador nacido en España que ganó el Balón de Oro. Hubo que esperar muchos años después para ver a Alexia Putellas, en dos ocasiones, y a Aitana Bonmatí conquistar ese esférico dorado con el que todo futbolista sueña con ganar a lo largo de su vida.

Descansa en paz, leyenda.



Fallece Luis Suárez Miramontes, único futbolista español en ganar el Balón de Oro. pic.twitter.com/RHSK1d9dK8 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) July 9, 2023

Si hablando de pura historia y de un icono del deporte español hay que hablar de Federico Martín Bahamontes. El que ha sido uno de los mejores ciclistas de nuestro país y de los escaladores más destacados del mundo falleció a los 95 años el pasado verano. El Águila de Toledo fue el primer español que consiguió ganar el Tour de Francia, por lo que, obviamente, es una leyenda y un orgullo para nuestro país.

Fallece Federico Martín Bahamontes, ‘el águila de Toledo’ , primer ciclista español en ganar el Tour de Francia, en 1959. Nuestro recuerdo y homenaje a toda una leyenda de nuestro deporte 👉https://t.co/l6oQAbDwCy #DEP pic.twitter.com/ghIz9bb0w5 — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) August 8, 2023

El ex entrenador del Barcelona Terry Venables falleció el pasado mes de noviembre y un mes antes también murió otra de las grandes leyendas del fútbol inglés como es Sir Bobby Charlton. Habría que remontarse a principios de año para lamentar la marcha del italiano Gianluca Vialli. Arsenio Iglesias también nos ha dejado, como el ex presidente de Osasuna Patxi Izco, el mítico Just Fontaine, Marcos Alonso, padre del jugador del Barça, tras pelear contra una enfermedad, o Pelayo Novo, que fue arrollado por un tren.

Adiós a Pepe Domingo Castaño

Vitoriano Sánchez Arminio, mítico árbitro de nuestro país, y presidente del Comité Técnico de Árbitros durante el escándalo del 'caso Negreira' también falleció después de que explotase este caso de los pagos del Barcelona al ex vicepresidente del CTA. No fue deportista, pero España lloró por la muerte de la voz por excelencia de la radio deportiva: Pepe Domingo Castaño.

El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo.



La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti… pic.twitter.com/EVuaRSvYYP — Tiempo de Juego (@tjcope) September 17, 2023

En cuanto a otros deportes, Pepa Senante, la primera capitana de la selección de baloncesto femenino, fue una de las muertes que hubo lamentar en 2023. A los 76 años falleció una leyenda como Dick Fosbury, que revolucionó el salto de altura. También murió Ralph Boston, que en su día revolucionó el atletismo superando récords que había marcado Jesse Owens.