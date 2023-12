Parecía una ganga de 5 kilos, pero esto es lo que acabó costando Pedri al Barça

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha desvelado el montante final que le ha costado al Barcelona la contratación de Pedri con los pagos de los bonus.

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha desvelado en una entrevista el precio que finalmente ha tenido que pagar el Barcelona por Pedri al conjunto canario. El pago inicial fue de 5 millones de euros, pero los diferentes bonus han ido encareciendo el precio del jugador de Tegueste y, pese a no ser un total desorbitado, la cifra queda muy lejos de la inicial, más aún para un equipo que está en crisis económica como es la entidad azulgrana.

En 2019 el Barcelona y Las Palmas llegaban a un acuerdo por Pedri González cuando apenas tenía 16 años y sólo había disputado 3 partidos con el equipo amarillo. En el acuerdo se incluía que el centrocampista tinerfeño continuaría ese curso en la isla. En la Unión Deportiva esperaban que pudiese seguir una temporada más cedido, pero, pese a su juventud, el internacional español brilló en Segunda División y los azulgranas no dudaron a la hora de probarlo en la pretemporada.

Lo cierto es que Pedri González llegó a la Ciudad Condal y Ronald Koeman sabía muy poco de él. Parecía que se marcharía cedido, pero finalmente acabó quedándose a las órdenes del técnico neerlandés. El resto ya es historia. El ex de Las Palmas se convirtió en un fijo y esa temporada disputó más de 70 encuentros, con Eurocopa y Juegos Olímpicos incluidos.

Los dos mejores ratos de fútbol del Barça de Xavi han coincidido con De Jong-Pedri-Gündogan de titulares. Con ellos todo fluye mejor, las asociaciones son más precisas y las transiciones, más limpias. De ellos se embebe todo el equipo. Un Barça sin stopperhttps://t.co/v5ztDy8HDd — Sergi Capdevila (@scapde_45) December 4, 2023

Cabe recordar que con Ronald Koeman comenzó jugando en la banda, pero cuando encontró su sitio en el medio Pedri comenzó a brillar y a ilusionar a todos los aficionados culés, que veían en él al mismísimo sucesor de Andrés Iniesta. El canario ha dejado grandísimos detalles de su calidad, tanto en el Barcelona como en la selección española, pero parece que la carga de partidos en su primer año como azulgrana le ha pasado factura y en estas campañas ha caído en varias ocasiones lesionado.

El precio final de Pedri

Paso a paso Pedri se ha ido convirtiendo en un futbolista importantísimo en el Barcelona y eso gustaba mucho en la Unión Deportiva Las Palmas, ya que se iban cumpliendo los bonus que se habían acordado con los azulgranas para que las arcas de los amarillos fueran recibiendo nuevos pagos. Y es que el precio inicial fue de 5 millones, pero por diferentes motivos prácticamente ha llegado ya a los 25 kilos, tal y como ha reconocido el presidente del cuadro canario.

Miguel Angel Ramirez presidente de la UD Las Palmas.



🎙️“El precio final de Pedri fue entre 20 y 25M€ tenemos una gran relación con el Fc Barcelona.”



“Con nosotros siempre con muy correctos a la hora de negociar por jugadores o concretar cifras de fichajes.”



🟡 pic.twitter.com/KndPjvLB8i — Alex Canal (@mercadodeal) December 8, 2023

“Rebasa los 20 millones. No puedo dar los detalles porque no los recuerdo exactamente, pero hemos superado esa barrera”, comenzó explicando Miguel Ángel Ramirez. “Creo que fueron 5 cuando lo ficharon, tres tramos de otros 5 que ya se han dado, uno por ser internacional y alguna variable más que no recuerdo”, añadió. “El traspaso definitivo de Pedri al Barça se mueve entre los 20 y 25 millones de euros”, concluyó en Culemanía.