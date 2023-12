Kendall Martin, jugadora trans del Barça vetada por la FIBA: "No tengo ventaja"

La jugadora del Barcelona B de baloncesto femenino mantiene su sueño de convertirse en profesional, pero una ley del máximo organismo de este deporte se lo impide por su condición trans.

El mundo del baloncesto está viviendo una polémica bastante importante, ya que la jugadora del filial del Barcelona, Kendall Martin, deportista trans, ha sido vetada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) por este hecho, por lo que, o la norma que se lo impide cambia, o no podrá cumplir su sueño de llegar al primer equipo del conjunto culé y convertirse en una profesional de este deporte.

Kendall Martin, nacida en Blanes en 2004, comenzó a jugar al baloncesto a la temprana edad de 6 años, pero a los 14 comenzó con esa transición para cambiarse de sexo. Tras finalizarlo volvió a jugar al deporte que tanto ama y que tan bien se le da, pero con el paso de los años se ha encontrado con un muro en forma de norma de la FIBA que le impide convertirse en profesional por el hecho de ser una persona trans.

"No entiendo por qué en baloncesto no se puede jugar y en otros deportes sí", ha comentado Kendall Martin en una entrevista que ha concedido a ABC. Y es que esta ley establecida por la FIBA le impide convertirse en profesional, lo que se traduce a formar parte de la primera plantilla del Barça, club en el que milita y del que es una de las grandes joyas que tienen en la cantera. De hecho, en esta norma se llega a recomendar que no puedan superar la cuarta categoría del baloncesto de cada país, pero sí podrían participar en torneos regionales.

"No soy mejor por haber sido hombre. Si juego en un equipo que no está al nivel sí que sería superior", explicó Kendall Martin en esta entrevista. "Además, el baloncesto no es un deporte que se base sólo en el físico, hay más allá. Más la medicación, con la que el cuerpo no aguanta tanto", añadió la jugadora, que ha tenido que cambiar alguna vez de equipo para quedarse en las divisiones en las que sí le dejan pasar, que serían las que están a cargo de la federación catalana.

Kendall mantiene su sueño

"Sólo la gente que no tiene ni idea puede decir que juego con ventaja", añadió Kendall Martin. "En algunas categorías puede ser por mi altura (1,86) o por mi capacidad de salto, pero en la liga femenina hay jugadoras igual de altas que yo", comentó en otra entrevista, esta vez a El Mundo. "Lo que quiero es competir, no sólo jugar o entrenar con gente que no tiene el nivel", agregó la jugadora.

En Sport declaró: "Cuando era cadete tenía dos vidas. Iba a entrenar como un chico y, al salir del vestuario, me ponía un vestido". Esto le hizo dejar el baloncesto para iniciar el cambio y posteriormente fue llamada por su mismo equipo, pero para jugar en el femenino. "El basket y las compañeras que he tenido me lo han hecho más fácil. Yo ya tengo interiorizado que siempre iba a haber algo que me iba a intentar parar. Siendo trans sabes que no todos te van a decir que les parece bien, hay gente que te va a intentar joder", comentó.