Guti le pone las cosas claras a Pep Guardiola en El Chiringuito

El entrenador y exjugador del Real Madrid, colaborador habitual de la tertulia de Josep Pedrerol, analizó el partido de Champions ante el City y tildó al técnico catalán de "defensivo".

Queda menos de una semana para que se sepa si el Real Madrid opta a su 15ª Champions o si, por el contrario, queda apeado de su competición fetiche en la penúltima ronda. El equipo español se jugará todas sus opciones el miércoles en el Etihad frente al Manchester City, con el 1-1 de la vuelta y el favoritismo en el otro duelo del Inter, que anoche se impuso al Milan por 0-2 en la ida del derbi de Lombardía.

Son muchos quienes ya han opinado del equilibrado choque del pasado martes en el Bernabéu, aunque pocos han sido tan contundentes como José María Gutiérrez, conocido en los lares deportivos como Guti, mítico exjugador blanco y actualmente entrenador, por mucho que lleve varias temporadas sin ejercer. El canterano madridista es uno de los contertulios habituales de Josep Pedrerol en El Chiringuito y anoche opinó del partido y de la eliminatoria sin demasiados complejos.

"Se han cambiado los papeles, ahora el atrevido es Ancelotti y el defensivo es Guardiola", empezó diciendo Guti ante la mirada atónita del resto de los tertulianos. "Ancelotti está jugando con Camavinga de lateral, con un medio defensivo que es Kroos... En vez de jugar con cuatro ahora juega con tres, y juega con tres puntas... ¡pero tres puntas reales! Vinicius y Benzema se quedaban arriba y Rodrigo ayudaba un poquito", continuó el canterano madridista.

Según Guti, el Manchester City "antes tenía dos laterales que llegaban como cañones desde atrás y ahora no los tiene. Y mete a Bernardo Silva, que no es extremo, cuando ahí pierde un jugador... Ya que Bernardo Silva es más llegador y de asociarse por dentro". Además, el técnico madrileño también dio lo suyo a Grealish: "El City tiene a Jack Grealish, que no se va de nadie. En la Premier se irá de todo el mundo, pero yo en Champions no lo he visto. Ni con el Real Madrid ni con el Bayern. Esa es la realidad".

Pep Guardiola ha ganado 11 ligas de 14 que ha disputado. Guti ha entrenado en segunda división y le echaron. Se permite el lujo de enseñarle. Esto es de locos. https://t.co/wXQ7dllsRS — REY CHOLO (@Reycholosimeone) May 11, 2023

Claro que los comentarios de Guti no pasaron desapercibidos para algunos internautas que criticaban que un entrenador sin apenas experiencia en los banquillos se permitiera hablar en esos términos de Guardiola. "Pep Guardiola ha ganado 11 ligas de 14 que ha disputado. Guti ha entrenado en segunda división y le echaron. Se permite el lujo de enseñarle. Esto es de locos", se podía leer en Twitter.

Alabanzas para Busquets

A quien no criticó Guti, sino todo lo contrario fue a Sergio Busquets, quien ayer anunció su retirada tras 15 años en el primer equipo del Barcelona y con todos los títulos posibles en su haber. "Busquets está poco reconocido. Es de los mejores mediocentros de la historia del fútbol", reconoció el canterano madridista.