Piqué se ríe de Mediaset y podría derivar en graves consecuencias económicas

El ex futbolista del FC. Barcelona está dedicado de lleno ahora a sus aventuras empresariales. Kosmos le es muy rentable pero no se puede tomar algunos datos tan a la ligera...

El pasado mes de mayo ESdiario les adelantaba en primicia que el acuerdo entre Mediaset España y Kosmos (la empresa de Gerard Piqué), algo que se producía por sorpresa, estaba resultando ser todo un fiasco para la televisión.

Cuatro, dedicaría tras el acuerdo los fines de semana a emitir (y promocionar por tanto) el invento pseudofutbolístico y que es un fenómeno en redes bautizado como la Queens League y la Kings League.

ESdiario les contaba entonces que en parte de la dirección de Mediaset existían recelos en cuanto a la apuesta de la cadena por el espectáculo del ex futbolista del FC. Barcelona y después de semanas de emisión, se confirmaban las sospechas de quienes dudaban del proyecto: el resultado es un auténtico desastre en las audiencias.

Un dato para empezar, los jóvenes no ven estas emisiones (público objetivo al que va destinado este programa) y sí lo hacen, pero poco, los mayores de 65 años.

Mediaset y los datos de las Queens y Kings League

La audiencia media de los sábados, día elegido por Cuatro para emitir la versión femenina de la competición, la Queens League. Los resultados no podían ser más desesperanzadores en la tercera semana para los programadores de Mediaset: hacer perder 2,3 puntos a Cuatro respecto a las tres semanas de emisión previas a su estreno y 1,9 puntos respecto a todos los sábados del año.

Otro dato significativo que demuestra el fracaso de la Queens League es que este programa es la novena opción, por detrás del resto de televisiones generalistas (Antena 3, Telecinco, La 1, laSexta), las Autonómicas, Nova, Energy y Trece. En los sábados de abril, antes de las emisiones de la liga de Piqué, era quinta opción y en el promedio del año, sexta.

Por su parte, los domingos, día de emisión de la Kings League, mejoraba ligeramente los datos de la versión femenina pero hace caer considerablemente el share de la segunda cadena de Mediaset al perder 1,9 puntos y 1,7 puntos, respecto a los mismos periodos antes señalados.

Los domingos, la Kings League es octava opción, por detrás del resto de televisiones generalistas, las autonómicas, Nova y Energy. En ambos periodos era sexta opción.

Piqué, consecuencias de pasar de la audiencia

Y ahora, tras más de un mes de emisión y conformarse el fracaso de audiencia, Las audiencias de la Kings League y de la Queens League empeoran la media de la cadena, que en lo que llevamos de junio está en el 5,1%, cuatro décimas más que en mayo, se ha atrevido a hablar Gerard Piqué y lo ha hecho restando importancia a que está hundiendo a Mediaset…

"Hicimos un acuerdo con Mediaset por el que emitían el partido de la jornada. Nuestra jornada es el domingo, de cuatro a diez. Son seis horas y 12 equipos. Queríamos probar el partidazo en Cuatro para llegar a audiencias que no sólo sean Twitch".

"Es que a partir de los 50 años, Twitch puede ser una barrera de entrada. A muchos no les puedes tocar la tele tradicional", sigue. "Al no ser exclusivo, y simplemente ser un añadido de lo que ya estamos haciendo, las audiencias no son muy altas. Para nosotros es un complemento para sumar audiencias. Lo que nos venga bienvenidos es, porque suma a Twitch, YouTube y TikTok".

Pero las palabras de Piqué puede tener consecuencias porque fuentes cercanas a Mediaset han asegurado a ESdiario que la actual dirección maneja poner en marcha una cláusula del contrato que les habilita para cancelar de manera inmediata las emisiones.

Amén de otras compensaciones económicas que podrían reclamar desde la cadena de Fuencarral a la empresa de Piqué.