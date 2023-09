Error grosero del Gobierno con Ivana Andrés, la capitana de las campeonas

El Ministerio de Cultura y Deportes confunde a la jugadora del Real Madrid con un popular rostro televisivo, mientras que la Federación destituye al seleccionador Jorge Vilda.

El Gobierno se ha lucido. Hace 15 días, Pedro Sánchez anunció la entrada en la Real Orden del Mérito Deportivo a las jugadoras de la selección española de fútbol femenino y al equipo técnico que lograron el primer campeonato del mundo de la categoría en Australia. Justo en las horas en las que el escándalo Rubiales comenzaba a dar sus primeros pasos, el presidente del Gobierno recibió en el Palacio de la Moncloa a toda la expedición mundialista y realizó ese nombramiento en virtud de los innegables e históricos méritos deportivos que habían acumulado al otro lado del mundo.

Luego pasó lo que pasó y el presidente de la Federación Española de Fútbol ya no es tal, en virtud de la suspensión impuesta por la FIFA. El caso es que ese nombramiento siguió adelante y ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, un error más que grosero se ha vuelto a llevar el protagonismo y es que el nombre de la capitana del Real Madrid y de la selección española, la defensa central Ivana Andrés, ha sido sustituido por error por el de Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi, actual delantero del Galatasaray, que participó en Supervivientes, el reality de Telecinco.

El error ha sido cosa del Ministerio de Cultura y Deportes y ha sido el propio Consejo Superior de Deportes el que se ha visto obligado a pedir disculpas y a tratar de solucionarlo de la mejor manera posible. El CSD ha reconocido el "error humano" en la lista de las jugadoras y ya trabaja para subsanarlo "con prontitud". Asimismo, le han enviado una carta de disculpas a Ivana Andrés por lo ocurrido.

Enhorabuena al Ministerio de Cultura y Deporte por demostrar su desconocimiento de la Selección femenina al conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo a una tal Ivana Icardi Rivero y no concedérselo a @IvanaAndresSanz, la capitana de la Selección española. pic.twitter.com/BU1UfDWUuX — Cecilia de la Serna (@cecidelaserna) September 5, 2023

La central del Real Madrid, capitana de la selección, fue una de las cuatro futbolistas que el pasado sábado, en el flamante estadio Santiago Bernabéu, recibió la ovación de la afición blanca al inicio de su compromiso ante el Getafe como representantes del club en la selección campeona del mundo de fútbol femenino.

Aunque mucho menos importante, el de Ivana Andrés no es el único error que figura en la lista de condecorados por el Gobierno. En segundo lugar de esa correlación de deportistas distinguidas figura Aitana Bonmatí, elegida la semana por la UEFA como la mejor futbolista del año en Europa. A la hora de escribir su segundo apellido, se publicó Concas, cuando en realidad es Conca, como bien sabe Federico Jiménez Losantos.

Vilda, fuera: España se queda sin seleccionador

Sea como fuere, tanto Ivana Andrés como Aitana Bonmatí se acaban de quedar sin seleccionador. La Federación, presidida por Pedro Rocha, ha destituido a Jorge Vilda como entrenador del combinado nacional. Pese a su título mundial, Vilda no ha aguantado ni su imagen aplaudiendo a Rubiales mientras aseguraba que no iba a dimitir, como, especialmente, el hecho de que 81 futbolistas y exjugadoras de la selección española se hubieran negado a jugar con el equipo nacional si no cambiaban los responsables.

A Jorge Vilda, al que Rubiales le llegó a ofrecer un contrato de 4 años a 500.000 euros por campaña en aquella surrealista Asamblea de la Federación, le había dimitido todo su cuerpo técnico hace solo unos días, por lo que su destitución era solo cuestión de días.