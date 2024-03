Mbappé sigue estirando el chicle: pone fecha a la decisión sobre su futuro

El delantero francés, que se encuentra concentrado con Les Bleus, ha hablado acerca de lo que hará la próxima temporada, aunque sigue sin desvelar en qué club jugará cuando deje el PSG.

El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo una incógnita, aunque todo apunta a que terminará jugando en el Real Madrid. El todavía delantero del PSG se encuentra con la selección francesa concentrado y allí atendió a los medios en la sala de prensa, donde uno de los temas que más importancia tuvo fue el de en qué equipo jugará la próxima temporada cuando el próximo 30 de junio termine su contrato en el Parque de los Príncipes.

"No anuncié nada, porque no tengo nada que anunciar, el día que tenga algo que decir lo diré. Estaré centrado en la selección de Francia cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces ya estará resuelto", dijo Kylian Mbappé en rueda de prensa durante la concentración de la selección. Los de Didier Deschamps jugarán dos encuentros amistosos, uno contra Alemania y otro frente a Chile.

El '7' francés se mantiene "concentrado" en el fútbol, porque "lo que pasa fuera, pasa fuera", en relación a las informaciones sobre su futuro, con el Real Madrid como principal candidato a hacerse con el deseado jugador, que acaba contrato este verano. "No soy responsable de lo que dicen o piensan las personas, pero lo veo", afirmó el delantero de Bondy.

"Usted sabe mejor que yo, ¿no?", le respondió a un periodista sobre si ya tenía decidida su salida del PSG. "Pregúntale al que lo ha anunciado. Nunca me he escondido, nunca he tenido miedo. Entonces, si tengo algo que decir, vendré y lo diré. Y muy fácilmente, porque no es algo grave, es solo que no tengo nada que anunciar", insistió Kylian Mbappé.

El capitán de la selección francesa abordó su presencia en los Juegos Olímpicos de París este verano, reiterando que "siempre" ha tenido "la misma ambición". "Siempre he dicho que los Juegos en París eran especiales y que quería estar. Pero siempre he dicho que no dependía de mí. No puedo pronunciarme, porque no me han dicho que sí o que no. Si voy, viviré un sueño. Si no voy, lo aceptaré y haré lo que me digan que haga", comentó.

Su desencuentro con Luis Enrique

Además, no quiso mojarse demasiado con los descansos que le da Luis Enrique en el PSG, con suplencias y cambios antes del final de los encuentros de Ligue 1. "No estoy muy cansado, tengo mucho tiempo, la Eurocopa queda muy lejos, es en 3 meses, hay muchas cosas que pueden pasar en 3 meses, así que intento tener una visión a corto plazo. Estoy listo para adaptarme a cualquier situación, empecé la temporada pensando que todo podría pasar, así que estoy listo", manifestó.

La selección gala, campeona del mundo en 2018, afronta este sábado ante Alemania un "buen test" de cara a la Eurocopa, aunque no contarán con Antoine Griezmann. "Intentaremos cumplir con su ausencia. Es un jugador que no se reemplaza. La peor sería pedirle a un jugador que juegue haga lo que hace Griezmann. El estilo de Antoine hace que Antoine sea un jugador especial para Francia. En la vida, cuando el plan A no funciona, hay que poner el plan B", señaló.