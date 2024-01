Una leyenda de LaLiga, más cerca de iniciar una nueva aventura en Arabia Saudí

Ivan Rakitic podría tener las horas contadas en el fútbol español después de una década siendo uno de los mejores centrocampistas del campeonato porque se marcharía a la liga del país saudí.

El mercado de fichajes está cerca de cerrarse en las grandes ligas del viejo continente, pero también en Arabia Saudí. Los clubes de este país asiático se han convertido en un temor para los equipos europeos, pero una oportunidad para los jugadores de llevarse un buen pellizco de dinero en la recta final de sus carreras. Después de la marcha de jugadores como Karim Benzema, Neymar o Bono, entre otros muchos, ahora parece que una leyenda como Ivan Rakitic está a punto de iniciar una nueva aventura allí.

Según ha desvelado Relevo, Ivan Rakitic está cerca de rescindir su contrato con el Sevilla para marcharse a Arabia Saudí. El centrocampista croata que en marzo cumplirá 36 años ya no está siendo una pieza clave en el equipo que dirige Quique Sánchez Flores y por ello estaría dispuesto a abandonar el Ramón Sánchez Pizjuán para afrontar la que podría ser la última etapa después de una exitosa carrera, tanto en el conjunto de Nervión como en el Barcelona.

ℹ️ Por la marcha de Iván Rakitic, el @SevillaFC intentará traer a un delantero



▪️ Se ho ha confirmado esta mañana Quique Sánchez Flores a @14eduSanina en la rueda de prensa previa al partido frente a @Osasuna pic.twitter.com/Wh6xsHLW7P — Álvaro Muñoz Gómez (@AlvarooSVQ) January 27, 2024

Esta información apunta a que el Al-Shabab le ha presentado una oferta que Ivan Rakitic, que queda libre el próximo 30 de junio, no quiere desaprovechar. Pudo irse el pasado verano a Arabia Saudí, pero su primera opción era el Sevilla y seguir alguna temporada más, pero ante la pérdida de minutos y el salario que le ponen encima de la mesa desde el fútbol árabe han hecho que el internacional croata cambie su opinión y opte por irse este mismo mes de enero.

El Sevilla sigue en un momento delicado deportiva e institucionalmente. Esta marcha de Ivan Rakitic, más alguna rescisión más que estarían planeando en las oficinas del Ramón Sánchez Pizjuán permitiría a Víctor Orta más margen de maniobra para acometer unos fichajes que demanda Quique Sánchez Flores, aunque saben que serán a coste cero o pagando precios muy bajos.

Nunca olvidaré la masterclass de fútbol que diste en nuestra última Europa League.



Don Iván Rakitic, Uno Di Noi siempre. pic.twitter.com/XqIIutXrJr — lesionao 🍩 (@MarcaoPutero) January 27, 2024

Ivan Rakitic se encontraría en el Al-Shabab con otro ex sevillista, el argentino Éver Banega. También compartirá vestuario con alguna cara conocida, como es la del ex jugador del Atlético de Madrid Yannick Carrasco. Además, José Mourinho, que fue despedido por la Roma hace unas semanas, está siendo vinculado con este club árabe, aunque todavía no se ha anunciado que el luso se hará cargo de la entidad saudí.

Borja Iglesias, a Alemania con Xabi

Por otro lado, Borja Iglesias jugará cedido en el Bayer Leverkusen hasta el final de la presente temporada, según confirmó este sábado el propio club alemán en su página web. "El Bayer Leverkusen ha reaccionado a la lesión del delantero centro Victor Boniface con el fichaje del delantero español", indicó la nota de prensa sobre el ex internacional con la 'Roja', quien a sus 31 años llega al actual líder de la Bundesliga alemana, entrenado por Xabi Alonso.

Por ahora nuestros caminos se separan, el futuro nos dirá cuándo volveremos a encontrarnos. Porque estoy seguro que sea cuando sea nos volveremos a ver. Porque el Betis se ha convertido en parte de mí. Os quiero y os respeto para siempre. Nos vemos pronto ✨💚 pic.twitter.com/7xqNPPrEEy — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) January 27, 2024

Borja Iglesias, por su parte, mostró ilusión por este fichaje. "Realmente es un reto fantástico para mí. Estoy entusiasmado ante la oportunidad de formar parte de este equipo y haré todo lo que pueda por el éxito del mismo", concluyó el ex delantero verdiblanco, que ha marcado 36 goles con el Betis en las tres últimas temporadas de LaLiga EA Sports.