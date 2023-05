Tras el PSG y Chelsea, a Luis Enrique le sale un nuevo pretendiente... en Italia

El técnico asturiano continúa en el paro tras dejar la selección española después del Mundial de Catar y ahora no dejan de aparecerle novias: la última, desde la Serie A, donde ya estuvo.

Uno de los mejores entrenadores españoles continúa sin equipo de cara a la próxima temporada. Se trata de Luis Enrique, al que se ha vinculado con bastantes clubes e, incluso, selecciones, tras dejar la selección española después del fracaso en el Mundial de Catar que se celebró a finales de 2022. En los últimos meses se le ha vinculado con diferentes equipos potentes en Europa como pueden ser el Chelsea o el PSG, pero todavía no tiene nada cerrado con nadie.

En diciembre saltó la noticia con la marcha de Luis Enrique de la selección española. El asturiano había dividido a los aficionados del combinado nacional y finalmente, tras caer eliminado ante Marruecos en los octavos de final del Mundial, el ex del Barcelona, Celta o Roma optó por hacerse a un lado, además de la pérdida de confianza de Rubiales, y no ampliar su contrato, por lo que pasó a estar en el paro con los grandes equipos atentos a sus movimientos.

Una vez acabado el Mundial cayeron bastantes seleccionadores y ahí comenzó a salir el nombre de Luis Enrique al ser relacionado con países como Brasil, que sigue sin entrenador. Con el paso del tiempo también surgieron otros nombres como el del Chelsea. El ex entrenador de España estuvo en Londres negociando con el cuadro blue antes del cruce de Champions ante el Real Madrid, pero finalmente en Stamford Bridge apostaron por una opción de la casa como es Frank Lampard, al que no le ha ido nada bien.

🇫🇷 El futuro PSG, los que se quedarán según @MundoMaldini... ¿con Luis Enrique en el banquillo?



🟣 TWITCH de @marca en directohttps://t.co/c76hSmGh6y pic.twitter.com/MzKB7YPEQX — MARCA (@marca) May 26, 2023

En los últimos días también se ha vinculado con el PSG. Desde Francia aseguran que Luis Enrique ya lo tiene hecho con el club parisino, que se ha decidido a echar a Christophe Galtier después de otro año en el que los franceses no pelean por la Champions League y que han sufrido derrotas humillantes en la Ligue1. Pero, a pesar de este posible acuerdo, no dejan de vincular al ex de Gijón con otros equipos.

Una llamada napolitana

Desde Italia aseguran que el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, ha llamado directamente a Luis Enrique para ofrecerle el puesto que dejará Luciano Spalletti cuando acabe la temporada. El conjunto en el que militó Diego Armando Maradona se proclamó hace unas semanas campeón de la Serie A, por lo que estará en la próxima Champions League, algo que podría terminar de seducir a Luis Enrique.

Luis Enrique irrumpe con fuerza en una lista de futuribles para el Nápoles https://t.co/KoolrVNS67 — GOAL España (@GoalEspana) May 27, 2023

Esta información ha sido desvelada por el medio italiano Corriere dello Sport, que asegura que el máximo mandatario del Nápoles tiene también como principal objetivo retener a los grandes jugadores que le han hecho ganar el Scudetto. Se trataría de Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia, que podrían abandonar el equipo italiano ante el interés de los mejores clubes del viejo continente.