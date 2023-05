La celebración más reivindicativa de un Joao Félix que apunta a volver al Atleti

El Chelsea volvió a la senda del triunfo y el atacante portugués fue el autor del tercer gol de su equipo, habiendo empezado el partido en el banquillo y llevando sólo 2 minutos en el campo.

Llegó la primera victoria de la era Frank Lampard en el Chelsea. Le costó al cuadro londinense, pero consiguieron su primer triunfo frente al Bournemouth por 1-3 a pesar de sufrir. Se adelantaron los blues gracias al tanto de Conor Gallagher, pero Matías Viña igualó la contienda. En la recta final del choque Badiashile hizo el segundo gol, mientras que en el 86' cuando sólo llevaba dos minutos sobre el verde, Joao Félix certificó la victoria para su equipo.

Nada más hacer gol Joao Félix decidió tirar de una celebración reivindicativa donde él era lo primero, algo que parece que es una tónica en su carrera. El portugués se fue directo a la grada y se señaló el nombre de su camiseta, como dando a entender quién es y que no comprende cómo muchas de las críticas van hacia él y que acabe siendo uno de los señalados y suplente.

Sólo hay que mirar la etapa de Joao Félix en el Atlético de Madrid, donde conseguía brillar de una manera intermitente, y el Cholo Simeone, que nunca ha regalado nada a nadie, cuando no lo veía para jugar lo relegaba al banquillo o lo sustituía. El ex del Benfica siempre respondía con malas caras, sin entender por qué el argentino le hacía eso en detrimento de jugadores que realmente estaban más en forma y ofrecían más que él.

Es por ello que por su poco trabajo defensivo y en muchas ocasiones mirar por él mismo se rompió esa relación entre el Cholo y él. Sólo podía quedar uno y esa fue la razón por la que Joao Félix se marchó cedido al Chelsea, donde le está pasando algo parecido a lo que vivió en el Atlético de Madrid. Ha dejado grandes detalles de su calidad, pero sin más. Con él en Londres los rojiblancos han encadenado su mejor momento del curso y el luso no ha conseguido llamar la atención ni levantar a un cuadro londinense que va a la deriva.

Podría volver al Atlético

Desde que se fue al Chelsea mandó varios recados al Atlético, al Cholo Simeone y a los aficionados pensando en que triunfaría en la capital de Inglaterra y no tendría que volver al Metropolitano. Ahora parece que se ha vuelto en su contra todo y la entidad londinense no hará nada para quedárselo, por lo que no le queda otra que regresar al equipo con el que fue campeón de la Liga Santander en 2021.

Además, las últimas informaciones apuntan a que ha estado utilizando la vía Antoine Griezmann, con el que mantiene una buena relación, para intentar ganarse una nueva oportunidad a las órdenes del Cholo Simeone, el que escucha y tiene predilección al francés. Obviamente el Atlético intentará colocar al luso y recuperar parte de lo que invirtió por él, pero siempre queda la posibilidad de que no salga y Joao Félix vuelva a defender la elástica colchonera el próximo curso.