Messi llega a Miami y se olvida del Barcelona: "Me hacen sentir como en casa"

En un acto que comenzó con retraso por un fuerte aguacero, el argentino ya luce como nuevo jugador del equipo de Beckham. Busquets también fue presentado en un acto celebrado minutos antes,

Miami ya es territorio Messi. La ciudad de Florida se ha volcado esta pasada madrugada en la presentación del futbolista argentino como nuevo jugador de la franquicia futbolística de la ciudad, la capital latina de los Estados Unidos. El argentino fue presentado como nuevo jugador del Inter de Miami en el que será su nuevo estadio, el DRV PNK Stadium, ante las miles de personas que allí se congregaron para ver al '10' con su nueva camiseta rosa. "Estoy muy feliz de haber elegido con mi familia este proyecto", aseguró. "Tengo muchas ganas de competir y de ganar".

El acto de presentación de Messi tuvo suspense, ese que quiso meterle Joan Laporta, presidente del Barcelona, a su posible contratación para la próxima temporada a sabiendas de que era imposible. En Miami, un fuerte aguacero casi trunca la presentación, aunque al final el acto pudo celebrarse con algunos minutos de retraso, pero ni siquiera la torrencial lluvia impidió que la multitud congregada para idolatrar al argentino buscara refugio: la Messimanía se ha desatado ya en la liga norteamericana.

El jugador fue presentado en un acto junto a David Beckham y Jorge y José Mas, los dueños de la franquicia. "Estoy muy ilusionado de estar acá, me hacen sentir en mi casa", arrancó Messi su breve discurso en español, lanzándole una pullita a ese Barcelona que no hizo todo lo posible para contratarle. Para mi y mi familia fue espectacular desde que llegamos", añadió, agradeciendo "a toda la gente de Miami por este cariño que me muestran desde que llegué. No tengo dudas de que vamos a disfrutar mucho, la vamos a pasar muy bien y van a pasar cosas bien lindas".

Antes, Busquets

Antes de que Messi 'debutase' en el DRV PNK Stadium, un viejo amigo suyo hizo acto de presencia: Sergio Busquets. El ex internacional español fue presentado como nuevo jugador del Inter de Miami, donde volverá a compartir vestuario con Leo, justo antes que 'La Pulga', y posó con su nueva camiseta con el '5' a la espalda.

Los dos ex del Barcelona tienen ante sí una durisima prueba. El Inter de Miami tuvo otra jornada para el olvido, ya que encadenó su undécimo partido seguido en la MLS sin conocer la victoria, con tres empates y ocho derrotas. El conjunto de rosa, colista del Este, cayó goleado en el campo del St. Louis City, primero del Oeste, por 3-0 en el debut del argentino Gerardo 'Tata' Martino como entrenador. Ahí es donde Messi y Busquets comenzarán su tarea de resucitadores.