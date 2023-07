Messi es uno más en Miami: revoluciona un súper cuando le ven haciendo la compra

Leo y toda su familia ya están en la nueva ciudad en la que vivirán los próximos años y este domingo será el acto de la la presentación del rosarino como nuevo jugador del Inter de la MLS.

Desde hace unos días Leo Messi y su familia aterrizaron en Estados Unidos, más concretamente en Miami, donde vivirán los próximos años después de que el delantero nacido en Rosario escogiera el Inter de David Beckham el lugar de la oferta que le había puesto sobre la mesa el Barcelona y Arabia Saudí. Ahora, el ex jugador del PSG ya ha comenzado a hacer vida en su nueva ciudad y ha llamado la atención cuando le vieron en un supermercado haciendo la compra.

Es una realidad que el fútbol no es el deporte rey en Estados Unidos. Los grandes futbolistas que no pueden ni salir a la calle en Europa sí que podrían pasar desapercibidos en tierras americanas, pero si hablamos de Leo Messi, lo estaríamos haciendo de un jugador que está en otra dimensión y es reconocido en cualquier lugar del mundo. Obviamente, también en Miami, donde ya lo tienen como un ídolo y todavía no ha debutado con el equipo de David Beckham.

Ya fue el momento de las fotos, ahora es el momento del video de Messi haciendo las compras. Hay cada perla que es imposible no reírse. pic.twitter.com/6RohXJ9jXk — Ale Liparoti 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@AleLiparoti) July 14, 2023

El próximo domingo el Inter Miami tiene preparado un evento enorme en el que aprovechará para ofrecer a todos sus aficionados un acto en el que presentará a los dos grandes fichajes oficiales que lleva hasta ahora. Uno de ellos es Leo Messi, mientras que el otro sería Sergio Busquets, que coincidió con el rosarino en el Barcelona y esperan poder formar de nuevo una sociedad inigualable en la MLS.

Messi se va de compras

Pero volviendo a Leo Messi, el delantero rosarino, que será la gran estrella de la MLS, ha sido cazado con su familia en un supermercado en Miami. Obviamente, toda la gente que estaba dentro del recinto reconoció al ex del Barcelona y no dudaron en acudir a él. No todos los días uno se encuentra con el jugador de la historia que más Balones de Oro ha ganado y el que está considerado como el mejor de todos los tiempos.

Messi haciendo una vida medianamente normal, pudiendo ir a mercar, sus hijos felices… Leo en su nueva vida Miamera, se lo merece todo!!! pic.twitter.com/6ljBRI8ku2 — Nicole Regnier (@nicoleregnier11) July 14, 2023

Las redes sociales mostraron ese encuentro entre Leo Messi y los ciudadanos de Miami que coincidieron con él en el supermercado. El rosarino, acompañado de su esposa y sus hijos, aceptó de buen grado las fotos y vídeos que todos le pedían, dándole una alegría fuera del campo a sus seguidores, esperando poder hacerlo durante los próximos años sobre el verde a toda esa hinchada que le apoyará durante su estancia en el Inter Miami.