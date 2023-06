El Kun Agüero acusa al Barça por no hacer lo suficiente para fichar a Leo Messi

El ex delantero argentino atacó duramente al que fuera su equipo, asegurando que no hicieron las cosas necesarias para garantizar el regreso del rosarino este verano tras abandonar el PSG.

Desde que se hizo oficial el fichaje de Messi por el Inter Miami de David Beckham, las críticas no han dejado de caer en ambas direcciones. Hay algunas voces autorizadas del Barcelona que han cargado contra el rosarino y otras culpan al club azulgrana de que no se haya producido este reencuentro. Ex futbolistas o periodistas dan sus puntos de vista, pero el último ha sido el del Kun Agüero, ex culé y gran amigo de Leo, que no ha dejado bien parada a la entidad azulgrana.

Las últimas semanas el gran nombre ha sido el de Leo Messi. Con Mbappé asegurando que continuaba en el PSG, con Haaland luchando por la Champions, el único que ha podido eclipsar algo al argentino ha sido Karim Benzema, que se ha marchado a Arabia Saudí. Desde este país le llegó una oferta millonaria al rosarino, pero fue una de las primeras que descartó por pensar en su familia, aunque se habló de esta propuesta durante un largo período de tiempo.

Otra opción que tenía Leo Messi era la de regresar al Camp Nou, al club de su vida, pero a última hora apareció un club con el que se vinculó, pero que no tuvo mucha fuerza en su inicio: el Inter Miami. Mucho se habló del regreso del mítico '10' al Barcelona con el propio club azulgrana presentando en plan de viabilidad a LaLiga y con el progenitor del capitán de la selección argentina reuniéndose con Joan Laporta en el domicilio del presidente culé.

Finalmente Messi optó por aceptar la oferta del club de David Beckham y el año que viene estará en la MLS. El rosarino no quería esperar y vivir un culebrón como le sucedió cuando se vio obligado a dejar el Camp Nou. Este era su principal argumento, pero también se añadía el tema familiar y que el propio Leo no quería ser el responsable de rebajas salariales y de salidas forzadas y obligatorias para poderlo inscribir.

Con el argentino anunciando que iniciaba una nueva aventura en Estados Unidos se cortaron todos los rumores y diferentes periodistas y gente relevante en el mundo del fútbol han comenzado a dar su opinión sobre lo sucedido. Una de las personas con más fuerza para hablar sobre este tema es el Kun Agüero, que militó en el Barcelona y que es uno de los mejores amigos de Leo Messi, tanto fuera como dentro de los terrenos de juego.

El Kun, al ataque

El Kun Agüero se encuentra ahora mismo en Estambul, donde estará en la final de la Champions que jugará el Manchester City, equipo donde desarrolló la mayor parte de su carrera, contra el Inter de Milán. En un acto con Pep Guardiola habló sobre lo que ha pasado con Leo Messi. Y es que además, hay que añadir que el ex del Atlético o Independiente también está viviendo en Miami, próximo destino de su ex compañero de selección.

“El Barcelona no hizo lo suficiente por el regreso de Leo", comenzó explicando en la ESPN. "Sí, hubo una cosa de LaLiga también y una situación económica, pero Messi tomó la decisión correcta de no esperar hasta el último segundo como en 2021", comentó defendiendo la opción escogida por su amigo. Por otro lado, el Kun Agüero le dijo a Guardiola que está "recolectando a todos", ya que también se habla de que Busquets, Jordi Alba e, incluso, Luis Suárez, podrían acompañar al rosarino.