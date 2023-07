Así ligan los futbolistas en las redes sociales: Raquel Reitx lo cuenta todo

La influencer, con más de 500.000 seguidores en Instagram, desvela la forma en la que los jugadores entran en contacto con famosas y asegura que todos hacen lo mismo.

En los tiempos modernos, numerosas relaciones, ya sean esporádicas o con visos de continuidad, se generan a partir de las redes sociales, cuando no de aplicaciones inventadas estrictamente para ello. Los futbolistas no son, al menos en esto, una raza aparte y también tiran de, sobre todo, Instagram, para entablar conversaciones con mujeres habitualmente famosas.

Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el modus operandi que emplean para entrar en contacto con personas con la que quieren posteriormente intimar? Hay una persona que conoce perfectamente estas artes o que, al menos, dice conocerlas. Se trata de Raquel Reitx, influencer que acumula más de 600.000 seguidores entre sus dos cuentas, la titular @raquelreitx y la sucedánea @lareitx. "Aquí nos tomamos la vida con humor y sin mucho postureo. Gracias por ser una parte de mí, mis maris", se puede leer en su bio de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Reitx💋 (@raquelreitx)

Raquel Reitx ha participado recientemente en el El podcast de Druni, con Bernardo Casp, y ha desvelado esa manera en la que los futbolistas actuales intentan ligar a través de las redes sociales. La propia influencer reconoció que "te habla mucha gente, te hablan muchos futbolistas..." en un momento de la conversación, que fue convenientemente desarrollado en los minutos posteriores.

"Creo que en los vestuarios tienen directamente pactado cómo hacerlo. Todos hacen lo mismo. Envían un 'fueguito', pero no reaccionan al storie, sino que lo envían. Si no les contestas, lo borran. Siempre lo mismo", contó Raquel Reitx. Escuchado lo anterior, Bernardo Casp expresó una opinión con la que, en principio, sería demasiado complicado no estar de acuerdo. El podcaster tildó la táctica de "poco elaborada", lo que tampoco pareció descuadrar demasiado a la influencer.

Son futbolistas y así ligan a través de las redes sociales

"Son futbolistas", dijo Raquel entre risas, dando a entender que los jugadores piensan que, por el hecho de dedicarse a su profesión, van a recibir respuestas positivas. "Pero si lo hacen así es porque les estará funcionando", apuntó Bernardo Casp.

Eso sí, Raquel Reitx no dejó pasar la ocasión para asegurar que ella no era de utilizar las redes sociales para conseguir ligar. "Yo nunca he sido de ligar por redes sociales. De hecho, con quien he estado, los he conocido antes en persona que en redes. No se me da muy bien. Además, me cuesta contestar en WhatsApp, cómo no me va a costar responder a mensajes directos", aseguró la influencer.