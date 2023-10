El barcelonista que confiesa que siempre fue del Madrid y que mintió para jugar

Un ex jugador del equipo azulgrana se sincera en un podcast en Inglaterra e incluso afirma que tuvo que ensalzar a Messi por delante de Cristiano para poder fichar por el Barcelona

Una mentirijilla piadosa... o una trola estratosférica. Kevin-Prince Boateng, ex futbolista alemán de origen ghanés retirado del fútbol hace unos meses, a los 36 años, ha admitido durante una charla para el podcast VIBE with FIVE que presenta Rio Ferdinand, ex central del Manchester United, que mintió para no frustrar su fichaje por el Barcelona, para el que jugó durante la segunda mitad de la temporada 2018-19. Las opiniones que dijo en su presentación como culé y las que defendió estos días ante Ferdinand son justamente las contrarias. Que cada cuál saque sus propias conclusiones.

En invierno de 2019 aseguró, por ejemplo, que Leo Messi "es el mejor de todos los tiempos, lo ha demostrado en los últimos diez años”. Ahora afirmó que "enseguida me preguntaron en Barcelona quien era el mejor y tuve que decir que era Lionel Messi; mentí. Fue una de las mentiras más grandes de mi vida”, subrayó. "Amo a Cristiano Ronaldo. Pero me dijeron que tenía que decir eso si no, no jugaría", indicó en el podcast.

Al llegar al Camp Nou, Boateng calificó "un regalo poder jugar con Messi, Suárez y compañía, porque sólo por verles jugar ya vale la pena”. Ante Ferdinand, el internacional ghanés prosiguió con su comparativa entre Messi y Cristiano Ronaldo. "Messi era el capitán, pero no hablaba mucho en el vestuario. Hablamos una vez en las duchas y me preguntó si era difícil marcar goles en Italia, porque Cristiano Ronaldo estaba allí en ese momento. Demostró la rivalidad que tenía. Le dije que era más difícil con Ronaldo allí y que tardaba tres años en marcar en cada partido. La gente olvida con demasiada facilidad lo que hizo allí”, aseguró.

Del Madrid desde chiquitito

También comentó, el día de su estreno culé a préstamo por el Sassuolo, que "le dije a mis compañeros en Italia que no me hacía falta avión, que podía ir hasta Barcelona corriendo", aunque en estos momentos lo vio de otra manera. "Mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona. Lo siento por los aficionados del Barça, pero siempre fui del Real Madrid cuando era adolescente", aclaró.

Ya en septiembre de 2019, cuando había dejado el Barça tras su decepcionante aportación, dijo al llegar a la Fiorentina que "para ser sincero, para mi carrera futbolística no fue una buena decisión ir a Barcelona". "Apenas jugué, no estaba detrás de Luis Suárez sino detrás, detrás, detrás de Suárez. Lo que para unos sería un sueño, para Boateng fue un mal paso", concluyó.