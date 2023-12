Mbappé 'amenaza' al Real Madrid y este lunes se sabrá si sus caminos se cruzan

El Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad conocerán este lunes a partir de las 12:00 horas a sus rivales para los octavos de final de la Champions League, en un sorteo que se celebrará en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, en el que todos estarán en el bombo de los primeros de grupo y en el que tratarán de esquivar a equipos como el PSG, donde Kylian Mbapé es la gran amenaza para todos ellos.

Junto a los cuatro equipos españoles estarán, en el bombo 1, el Arsenal, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Manchester City. Estos clubes serán cabeza de serie, así que jugarán el primer partido lejos de su estadio y el decisivo delante de sus aficionados. Por otro lado, en el bombo de los segundos de grupo entrarán el PSG, el Nápoles, el Copenhague, el Inter, la Lazio, el RB Leipzig, el Oporto y el PSV.

Los de Carlo Ancelotti, 14 veces campeones de Europa, firmaron una fase de grupos perfecta, con seis victorias en seis encuentros para terminar liderando el Grupo C por delante de un Nápoles al que no podrán enfrentarse en la primera de las eliminatorias. Sus opciones son, por tanto, Copenhague, PSV, Inter, Lazio, PSG, Leipzig y Oporto. Obviamente, el morbo estaría servido si Kylian Mbappé tuviera que enfrentarse a los de Chamartín en los octavos de final de la Champions League.

El Barça, que evitará a los portugueses tras enfrentarse a ellos en el Grupo H, también finalizó primero, aunque con muchas más dudas, como las que dejó su derrota de la última jornada en el campo del Amberes. Así, podría medirse con Copenhague, PSV, Nápoles, Inter de Milán, Lazio, PSG y Leipzig. Los neroazzurri sería uno de esos cruces que podría recordar los fantasmas del pasado a los culés.

El Atlético, igual que los azulgranas, confirmó su pase a octavos en la quinta jornada, pero fue en la última cuando coronó una gran fase de grupos al ganar en el Metropolitano a la Lazio por 2-0. Como primero del Grupo E, podrá enfrentarse a Copenhague, PSV, Nápoles, Inter, PSG, RB Leipzig y Oporto. Los alemanes ya les eliminaron en cuartos de la Champions en aquella edición marcada por la pandemia que se celebró en Lisboa.

Por último, la Real Sociedad fue la gran sorpresa de la primera fase de la competición continental al terminar primera del Grupo D frente al Inter, ante el que consiguió un empate en el Giuseppe Meazza en su último duelo (0-0). Copenhague, PSV, Nápoles, Lazio, PSG, Leipzig y Oporto podrían ser sus rivales, pero los de Imanol Alguacil prometen dar guerra al que se le pogan por delante.

A pesar de ser segundo del Grupo F tras el Borussia Dortmund, el PSG de Luis Enrique es el principal 'coco' del sorteo para los españoles, que deberían tratar de frenar a un Kylian Mbappé que acumula 15 goles en la Ligue 1 y tres en la Champions esta temporada. El Inter de Lautaro Martínez, subcampeón de la máxima competición continental, podría ser también un rival peligroso para madridistas, culés y rojiblancos, igual que el Nápoles, cuarto del campeonato italiano, segundo del Grupo C tras el Real Madrid y que cuenta con el nigeriano Victor Osimhen como una de sus mejores armas.

Last-16 draw on Monday 🤩



Which ties do you want to see?



*No side can face another team from the same country pic.twitter.com/JqPfXPousO