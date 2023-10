Vinicius renueva hasta 2027 y ahuyenta definitivamente el fantasma de Mbappé

El jugador tenía pactada su continuidad desde septiembre de 2022 pero no terminaba de firmarse por si el francés se ponía a tiro. El brasileño pasará a cobrar 10 millones de euros limpios

Ni el día parecía estar elegido al azar. 31 de octubre. La noche de Halloween, víspera del Día de Todos los Santos. Una tradición anglosajona, sí, pero que en un club global como el Real Madrid no se puede despreciar. En esa fecha, hoy, el club blanco ha oficializado por fin la renovación de Vinicius hasta 2027. El brasileño seguirá tres temporadas más en el Santiago Bernabéu (su actual relación contractual vencía en 2024) triplicando su sueldo, aumentando su cláusula de rescisión y, fundamentalmente, ahuyentando en una jornada tan señalada un fantasma: el fantasma Mbappé, que ya parece estar más que enterrado para el futuro blanco, tras varios veranos de pesadilla.

La renovación de Vinicius era un hecho desde hace algo más de un año, desde septiembre de 2022, pero curiosamente el Real Madrid no había oficializado el acontecimiento. No lo había oficializado porque su pretensión en aquel entonces era traspasar a Vinicius en caso de lograr fichar al sueño húmero del madridismo en redes sociales, al francés Kylian Mbappé. Ambos juegan en la misma posición, tienen edades muy similares (23 años el brasileño, 24 el francés) y ambos son incompatibles en una misma plantilla.

Así que el Madrid se guardó el as en la manga de que, como no había compromiso oficializado, la cláusula de rescisión de Vini era asumible para alguien que quisiera cometer una locura: 350 millones de euros. El valor de mercado de Mbappé, entre traspaso y prima de fichaje, hubiera rondado la misma cifra el pasado verano. Lo comido por lo servido. Pero Vinicius ha explotado, come en la misma mesa que Mbappé, y el Madrid ya no necesita un delantero de postín que se desenvuelva por el centro-izquierda: no hay nadie mejor que el carioca.

Triplica la cláusula... y triplica el sueldo

Así que Vini ha visto cómo su cláusula pasaba de esos 350 millones a los 1000 millones de su nuevo contrato (una cláusula que es casi antitodo porque no es anti-Arabia) y, por tanto, su sueldo también: de 3,5 millonon es de euros anuales a los 10 que percibe por su nuevo contrato, que tendrá carácter retroactivo con fecha del inicio de la pasada temporada. Esos 10 millones de euros por temporada sitúan a Vini aún fuera del top-10 de jugadores mejor pagados del mundo, que cierra Lewandowski (Barcelona) con doce millones de euros y encabeza Cristiano Ronaldo con su despampanante contrato saudí de 200 millones anuales limpios de polvo y paja.