El "heredero de Cristiano" en el Madrid medita colgar las botas con solo 32 años

Quedan menos de 72 horas para el cierre del mercado futbolístico y Eden Hazard, el demonio belga que puso la Premier League a sus pies y que terminó en el Real Madrid con la vitola de 'heredero de Cristiano Ronaldo' medita colgar las botas, pese a que tiene solo 32 años. Así lo anuncia el Diario As, citando fuentes cercanas al jugador. El extremo rescindió contrato con el club blanco al acabar la pasada temporada pero no consigue encontrar acomodo en ningún equipo y tampoco tiene ganas de seguir jugando. Eso sí, el tiempo no le apremia tanto como a otros.

Hazard es agente libre, por lo que podría fichar por cualquier equipo en cualquier momento siempre que haya vacantes. Lo que se cierra el 1 de septiembre es el mercado de transferencias y las inscripciones en torneos internacionales hasta el mes de enero. Aún así, ha pasado casi un cuarto de año con Hazard en el mercado y, ay, no hay ofertas que convenzan al belga. Ni siquiera de Arabia Saudí, que exhibe músculo financiero tentando a cualquier jugador de renombre que asome por el horizonte. No parece el caso de Hazard.

El belga fue presentado el 13 de junio de 2019 por el Real Madrid, que pagó 160 millones de euros por el futbolista entre fijos y variables. Llegaba del Chelsea, siendo una de las grandes estrellas de la Liga inglesa. Capricho de Zidane desde sus inicios, heredero del 7 de Cristiano Ronaldo (previo paso por Mariano Díaz) y llamado a ser el santo y seña de la nueva era del club blanco, un compatriota se cruzó en su camino y su carrera saltó por los aires.

🚨 Eden Hazard does not have the 'energy' or motivation to continue his playing career. ❌



He's had interesting offers from MLS, Saudi Arabia, England, Spain, France and even Scotland but he's refused them all.



Inter Miami made him one of the best offers but he rejected that… pic.twitter.com/MN1bkfCBuV