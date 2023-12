Guardiola se hace con la deseada nueva perla argentina que sonó para el Madrid

El Manchester City parece haber ganado la carrera al Real Madrid y al resto de potencias del fútbol europeo por la nueva perla del fútbol argentino Claudio Echeverri. El canterano de River Plate y estrella de la selección Sub-17 de Argentina levantó la veda cuando anunció que no renovaría con el club que le ha formado y todos se lanzaron a por él. 'El Diablito' -bautizado así por la similitud de su apellido con el de Marco Antonio Etcheverry histórico jugador boliviano al que también lo llamaban de esta manera- parece haberse decidido finalmente por el equipo que dirige Pep Guardiola.

Así lo apuntan desde Argentina, donde Olé afirma que la negociación del contrato del centrocampista ofensivo y también extremo ha entrado en su recta final. Según estas informaciones, los citizens pagarían algo menos de la claúsula de rescisión de 25 millones de euros por hacerse con los servicios del deseado Eheverri que, eso sí, se quedaría mínimo un año más en River Plate. Un caso similar a otros como el de Endrick con el Real Madrid o Vitor Roque con el Barcelona. Hay que recordar que la nueva normativa de la FIFA, a petición de la UEFA, no permite traer a jugadores extracomunitarios menores de 18 años.

El City repetiría así también la misma fórmula que utilizó con otro argentino, Julián Álvarez, al que ficharon del mismo club y también dejaron en calidad de cedido en su equipo inicial durante 6 meses. Desde Inglaterra en este caso apuntan que con Echeverri habría menos prisa ya que lo ven menos preparado, sobre todo físicamente, para una liga tan exigente en ese aspecto como la Premier League. Es por ello que la cesión podría ser más larga y llegar a Europa más tarde.

De un tiempo a esta parte, en esto del mercado de fichajes, si hay una voz autorizada -las pruebas hablan por sí solas- es la de Fabrizio Romano. El periodista deportivo especializado en el mercato no ha dado todavía su tradicional here we go que marca la firma del acuerdo total por todas las partes. Sin embargo, en su post fijado en X -donde cuenta con más de 19 millones de seguidores- confirma las informaciones desde Argentina y sitúa cerca ese acuerdo.

🚨🔵 Understand Manchester City are advancing to final stages of Claudio Echeverri deal, contacts taking place even today.



🇦🇷 Plan to structure deal together with River Plate same as for Julián Álvarez — Echeverri will stay on loan.



Package in excess of €20m. More to follow. pic.twitter.com/8SFZlrn7Jy