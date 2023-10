Brutal rajada contra el árbitro Ortiz Arias: "Te falta al respeto y te insulta"

El jugador del Girona David López habló en el descanso del Girona - Almería y cargó duramente contra la actitud del colegiado del Comité Madrileño, al que acusa seriamente por sus modales.

El arbitraje español está en horas bajas. Los colegiados no están atravesando un buen momento en LaLiga y el último caso se ha visto con las duras declaraciones de David López, jugador del Girona. A esto habría que añadirle los continuos vídeos de Real Madrid TV, los comunicados del Atlético de Madrid, las quejas de otros clubes y también, como es obvio, el 'caso Negreira' ya que el Barcelona pagó más de 7 millones al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Este fin de semana ha comenzado cargado de polémica con el estamento arbitral. El Real Madrid al completo está descontento con la actuación que tuvo Ricardo de Burgos Bengoechea durante su visita al Ramón Sánchez Pizjuán. Los madridistas empataron 1-1 frente al Sevilla en un choque en el que anularon dos goles a los de Carlo Ancelotti y en el que Vinicius reclamó lo que era un posible penalti que cometió Jesús Navas.

A esto habría que añadirle la imputación de Joan Laporta por el ya famoso 'caso Negreira'. Los árbitros y el Comité Técnico está en entredicho tras los pagos de más de 7 millones por parte del Barcelona a Enríquez Negreira, que fue en su día vicepresidente de los colegiados. Además, el próximo fin de semana habrá un Clásico en el que el trencilla que tenga que impartir justicia estará siendo observado y analizado con lupa.

Pues bien, este domingo el Girona recibía en Montilivi al Almería, colista de la clasificación de LaLiga EA Sports. El equipo andaluz se puso rápidamente 0-2 en el marcador, pero antes del descanso los locales fueron capaces de darle la vuelta al marcador en apenas 6 minutos. Al intermedio se llegó con el 3-2 favorable a los catalanes, pero el choque concluiría finalmente con un contundente 5-2.

En el descanso del partido David López pasó por los micrófonos de Dazn para dar esa pequeña entrevista que hay que ofrecer en este nuevo modelo de retransmisiones que ha implantado Javier Tebas. El jugador del equipo dirigido por Míchel no se mordió la lengua y rajó duramente del colegiado del encuentro, Miguel Ángel Ortiz Arias, que instantes antes de señalar el final de la primera mitad le mostró la cartulina amarilla.

La rajada de David López

"Respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia... Creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo conmigo. No se puede trabajar así, es muy difícil", comenzó explicando David López antes de soltar la bomba. "Intentas centrarte en el partido, pero te falta al respeto y te insulta", comentó el futbolista del Girona.

🗣️ "Te falta el respeto, te insulta, es difícil trabajar así"



😡 El tremendo enfado en #DAZN de David López, jugador del @GironaFC, con el árbitro del partido ante el Almería#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/b5Yr1Enhco — DAZN España (@DAZN_ES) October 22, 2023

En un primer momento no se había pronunciado sobre a quién iban dirigidas sus contundentes y duras palabras, por lo que fue cuestionado por ello: "Me refiero al árbitro, a Miguel Ángel. Los jugadores de primera lo conocemos. Es un tema que va más a lo humano que lo profesional. Estamos todos trabajando". "Siempre puedes decir una palabra más por encima de tono que la otra, pero no faltar al respeto ni insultar. Estamos todos en el mismo barco", finalizó un David López al que en la reanudación le pusieron problemas por un vendaje y una pulsera, retrasándose así el inicio del segundo acto.