Vilda se queda sin su capitana para afrontar el partido decisivo ante Japón

La central del Real Madrid Femenino tiene molestias en el soleo y no arriesgará, pensando en los octavos de final. Athenea del Castillo, otra baja casi segura ante las niponas

La selección española femenina, que este lunes se enfrenta a Japón en un partido decisivo del Mundial 2023 para conocer cuál de las dos selecciones será primera de grupo y tendrá un cruce de octavos de final a priori más favorable, no podrá contar con su capitana, Ivana Andrés, en el duelo ante las niponas. La jugadora no se ha entrenado con sus compañeras hoy, y todo hace indicar que no llegará a tiempo para el duelo ante las asiáticas.

#FIFAWWC



🔛 Entrenamiento en Wellington de la selección española para preparar el duelo ante Japón.



🏥 Sin Ivana por molestias en el soleo. Athenea, con el fisio.



📲 @MariaTikas 🇳🇿 pic.twitter.com/78HhT7mHMh — Diario SPORT (@sport) July 29, 2023

Ivana, defensa central del Real Madrid Femenino, no se entrenó con el grupo debido a unas molestias en el sóleo. De hecho, ni siquiera compareció con ropa de entrenamiento a la sesión dispuesta por Jorge Vilda, y fueron notorios sus gestos de abatimiento. Todo hace indicar que la valenciana no llegará a tiempo para estar a disposición del cuerpo técnico para el encuentro de este próximo lunes.

A falta de un entrenamiento, el del domingo, antes del duelo contra Japón, lo más probable es que la valenciana descanse para que no tenga que forzarse físicamente y así acabar de recuperarse para afrontar los octavos de final: cabe recordar que España nunca ha ganado una eliminatoria en ningún gran torneo. En su lugar, ante Japón podrían jugar Laia Codina o Rocío Gálvez, que son dos de las cinco futbolistas que todavía no se han estrenado, como Cata Coll, Enith Salon y Maria Pérez.



Se da la circunstancia de que Ivana Andrés está en su tercer Mundial, pero no había jugado ni un solo minuto hasta éste: lo hizo ante Costa Rica, donde además lució el brazalete que anteriormente llevaba Irene Paredes debido a la Rebelión de las Quince. Ivana había vivido siete partidos mundialistas y los siete desde el banquillo. Tampoco se estrenó en la Eurocopa del año pasado, siempre a la sombra de una Mapi León cuya ausencia le ha abierto las puertas del once.



Athenea y Salma, también duda

La de Ivana no ha sido la única ausencia del entrenamiento de hoy. Athenea del Castillo, una de las jugadores importantes del grupo, se ha entrenado con el cuerpo de readaptadores haciendo trabajo individualizado de recuperación, y tampoco se espera que llegue a tiempo para el partido ante Japón. Mientras, Salma Paralluelo también hizo trabajo de recuperación, aunque en su caso sí lo hizo en dinámica de grupo. Su caso es el que menos preocupa en el seno de la Roja.