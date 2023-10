Benzema defiende a Palestina y se lleva el bufido plurilingüe de Dudu Aouate

El conflicto entre Israel y Palestina es tan despiadado que no sólo se traslada al terreno bélico, sino que cualquier espacio es usado para dejar claras las posiciones de cada uno. El último ejemplo de ello ha sido el 'enganchón' en redes sociales entre dos exfutbolistas de la liga, el francés Karim Benzema y el exguardameta israelí Dudu Aouate, a causa de sus opiniones opuestas sobre el conflicto.

"Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños", escribió el delantero musulmán ex del Real Madrid, actualmente en el Al-Ittihad de Arabia Saudí, como mensaje de apoyo a Palestina. Y pronto encontró la respuesta del portero nacido en Natzrat Illit, Israel.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants.

"Eres un hijo de puta", escribió el que fuera jugador de Racing, Deportivo y Mallorca, en un nuevo mensaje citando al de Benzema con dicha frase escrita en hebreo, francés, inglés, árabe y español. Cinco idiomas para que no hubiera dudas de lo que realmente quería decir.

אתה בן זונה גדול !



Tu es un gros fils de pute !



You are a big son of a bitch!



أنت ابن كبير للعاهرة!



Eres un hijo de puta



🇮🇱🇺🇸 https://t.co/eDnOMFrlH4