E. García-Ontiveros: “Estamos dejando perder patrimonio, no lo podemos permitir"

La creación de un hotel boutique en las Clarisas, la inyección económica a La Alcudia y a El Palmeral, son varias de las alternativas del alcaldable por Ciudadanos en Elche.

La creación de una oficina con presupuesto y personal fijo para la defensa del patrimonio ilicitano, más servicios para las pedanías, el traslado del Mercado Central de la ladera del río Vinalopó a su lugar original y el desarrollo de un programa de actividades de ocio para los jóvenes, son algunas de las iniciativas que plantea Eduardo García-Ontiveros en la carrera a la alcaldía de Elche.

No obstante, la “propuesta estrella” del candidato por Ciudadanos es que el talento ilicitano se forme en un renovado Conservatorio de Música, el cual se extendería a otras artes como la danza y el teatro, para convertirse en un "Conservatorio de las Artes".

— ¿Cuál es el proyecto electoral que desde hace varios meses Ciudadanos está gestando con Eduardo García-Ontiveros a la cabeza?

— “Una de nuestras propuestas estrella es la creación de un conservatorio de las artes, no solo de un conservatorio de música que, como la gente sabe, desde hace más de 20 años el Conservatorio de Música de Elche está que se cae a pedazos y aparte no tiene una capacidad de construcción o de rehabilitación por el sitio donde está, para dar más plazas y ofrecer más plazas a la gente que quiera formarse en el arte de la música. Por parte del equipo de gobierno se empezó, en esta legislatura, a intentar realizar y a intentar encontrar un lugar dónde hacer ese conservatorio, pero la idea que va a plasmar Ciudadanos en el programa electoral es que aprovechemos que se va a empezar esa tramitación al Conservatorio de Música para que también albergue otras artes escénicas, como son la danza, no ya sólo la danza clásica, sino también la moderna y el flamenco, y también las artes escénicas del teatro”.

“Desde Elche no podemos permitir que el talento, el talento musical, el talento de la danza y el talento del teatro, el de las tablas, se fugue. Tenemos que formarlos aquí”.

— ¿Y qué significado tiene en todo ese proyecto que están preparando el cuidado y realce del patrimonio de Elche?

— “Nosotros nos hemos reunido durante estos días con una asociación experta en patrimonio, en patrimonio ilicitano, y nos pusieron encima de la mesa varias situaciones. La primera situación es que Elche tiene un grandísimo patrimonio, somos una ciudad y un municipio rico en patrimonio; de hecho, somos la cuna del arte íbero, por poner un ejemplo, pero nos pusieron el grito en el cielo porque descubrieron que se está perdiendo patrimonio. Estamos dejando perder patrimonio y eso tampoco lo podemos permitir. Y luego, el patrimonio que queda, el que se salva, tampoco se está sabiendo promocionar. Esas dos situaciones tienen que cambiar. Para eso, Ciudadanos va a proponer la creación de una oficina de Patrimonio dentro de la Concejalía de Cultura, pero con una seña de identidad muy clara, esa oficina de patrimonio y defensa del patrimonio va a tener que tener un presupuesto fijo anual, (...) con una ubicación fija, un puesto físico fijo y con personas técnicas fijas que realmente conozcan del patrimonio de Elche”.

— ¿Tiene ideas y propuestas para casos como lo es el yacimiento de La Alcudia o por ejemplo para el Convento de las Clarisas, para el Palmeral?

— “Según la nueva Ley Autonómica de Defensa del Palmeral, lo que tiene que entender la Generalitat es que el Ayuntamiento no puede soportar económicamente, de hecho así está establecido en la nueva ley del Palmeral, el mantenimiento económico de todo el Palmeral. Y en la ley así se propuso: ‘el mantenimiento del Palmeral será el 50% por parte de la Generalitat y el 50% por parte del Ayuntamiento’. (...) Si no hay una defensa y no hay una salvaguarda económica del palmeral, el Palmeral de Elche terminará muriendo, porque el Ayuntamiento no puede asumir toda esa organización y esa puesta en valor a nivel económico por parte del Palmeral”.

“En cuanto a las Clarisas, en Ciudadanos entendemos que las Clarisas se tiene que rehabilitar, sí o sí, pero ya. Nosotros apostamos firmemente por la creación de un hotel boutique, que ya en su día se intentó hacer en la legislatura que ya está acabando, pero que el Partido Popular y Compromís se aliaron para evitar que ese proyecto saliera adelante (...) lo interesante de este proyecto es que saldría a licitación y cualquier empresa que quisiera afrontar ese proyecto podría presentarse. Y lo que hay que entender es que no es un proyecto privado, sino un proyecto público. Por lo tanto, esa concesión generaría ingresos económicos mes a mes en las arcas del Ayuntamiento”.

“A La Alcudia hay que seguir ayudándola económicamente, es un yacimiento que está excavado prácticamente en un porcentaje muy bajo y, por lo tanto, necesitamos que eso aflore, y necesitamos ayudarles económicamente. Por tanto, la Generalitat como el Ayuntamiento y la propia Alcudia, deberían firmar un convenio a tres bandas para que existiera una inyección económica para intentar aflorar más el yacimiento de La Alcudia, darle más publicidad, pero no solo a nivel municipal o a nivel autonómico, sino ya a nivel nacional. Debemos exportar a todo el país lo que tenemos en este yacimiento y esa sería una de las propuestas que tendría Ciudadanos”.

— ¿Cuál es su posición acerca de la ubicación del Mercado Central?

— “El Mercado Central es un problema ya recurrente, si recordáis la legislatura pasada, ya era un problema, en campaña electoral fue uno de los puntos que debatimos y después de cuatro años nos encontramos con el mismo problema.

“(...) Para Ciudadanos lo que se tendría que hacer es, ese mercado provisional, desaparecer de dónde está, no dejarlo fijo como quiere el equipo de gobierno, volver a meter a los placeros en un mercado rehabilitado donde está ahora el Mercado Central, sin parking, y dar bonos de parking para los parkings de alrededor, para la gente que quiera venir en coche y aparcar. Hay parkings suficientes alrededor del Mercado Central para aparcar el coche y llegar al mercado en tres minutos y medio de reloj”.

Eduardo García-Ontiveros durante la entrevista con periodistas de ES Diario CV.

— ¿Cree verdaderamente que hay aparcamiento suficiente? Porque en el centro hay una gran “crisis”, por así decirlo, para conseguir un aparcamiento, incluso para residentes, quienes tardan hasta una hora para encontrar lugar para su coche.

— “Hay que tener en cuenta que las personas que vienen al Mercado Central es gente que vive en la cercanía del barrio, la gente que viene de fuera al Mercado Central es porque ese mercado sería atractivo, no ya sólo estarían los placeros sino la zona de restauración, y para eso existen parkings disuasorios fuera”.

— Saliendo del centro de Elche, vamos a las pedanías, las cuales tienen la crítica generalizada de que están siendo olvidadas o que no se le no se les presta atención, ¿cuáles alternativas tiene usted para ellas?

— “Aquí siempre se ha hablado de Elche y sus pedanías como si las pedanías fueran un apéndice de Elche. Desde Ciudadanos, no defendemos eso. (...) No puede ser que esta gente, año tras año, diga exactamente los mismos problemas que existen y que no se resuelven, por lo tanto, yo considero que, para empezar, las pedanías tienen que tener mejores servicios”.

“Una pedanía de Elche tiene que estar perfectamente comunicada con el centro. Una persona que salga desde su pedanía al centro de Elche no tiene que tener ningún problema ni de tiempo, ni disponibilidad de transporte público para llegar. (...) Se necesitan, por ejemplo, más centros sociales, se necesita más asistencia sanitaria fija”.

— ¿Qué tiene Ciudadanos para ofrecerle a los jóvenes?

— “El tema del Conservatorio para la gente joven que quiere empezar a tocar, por ejemplo, el clarinete porque quiere estar en la banda de música de su pueblo o las niñas o los niños que quieren empezar a aprender a bailar, ballet clásico o danza moderna o flamenco. A los chavales, hay que darles opciones para que no se vayan, por ejemplo, a disfrutar de su ocio, de su tiempo libre o de sus aficiones fuera de Elche, eso hay que hacerlo”.

“La gente joven que vive en las pedanías tiene un problema muy grave en cuanto al ocio, porque no tienen ningún tipo de ocio en las pedanías. Desde el Ayuntamiento hay que hacer una programación a todas las pedanías para que la gente joven no termine yéndose a divertirse o fuera de Elche, o a otra comunidad autónoma, o a Murcia, por ejemplo, a pasar el domingo o hacer el tardeo, eso hay que evitarlo”.

Eduardo García-Ontiveros junto a Alba Martínez, quien le acompaña en el puesto número dos de la candidatura de Ciudadanos. Fuente externa

— ¿Cuáles son los nombres que le acompañan en la candidatura?

1.- Eduardo García-Ontiveros Cerdeño

2.- Alba Martínez Montero

3.- Juan Carlos Lozano Blasco

4.- Irene Ripoll Martínez

5.- Joaquín López Compañ

6.- Miriam Ruiz de Lope Pérez

7.- Raúl Sáez García

8.- Jésica Bravo Sánchez

9.- Vicente Torregrosa Lillo

10.- María José Bernal Ballesta

11.- José Antonio Candela Agulló

12.- Ana Isabel Vinal Antolino

13.- Daniel Molina Hinojosa

14.- Virginia Aparisi Ortuño

15.- Manuel López Hernández

16.- Raquel Delgado Parra

17.- José Ángel Antonio Martínez

18.- Rosa María Alemañ Martínez

19.- Javier Martínez Ripoll

20.- Emilia Martín Moraga

21.- Ricardo Trenado Fernández

22.- Caridad Sáez García

23.- Juan Luis Romero Maestre

24.- Ramona Vicenta Irles Burguillos

25.- Jorge Cayuelas Orts

26.- Estrella Florido Oreja

27.- Emigdio Tormo Moratalla

Suplentes:

28.- Julia Martínez García

29.- Alberto Alonso López

30.- Yoana Martín Moraga