¿Te gustan los postres tradicionales? Sí es así, no te pierdas estas natillas caseras receta de la abuela, con su galleta María en el centro. Una receta sencilla con un sabor delicioso.

¿Sabías que las natillas tienen su origen en la Edad Media y que son parientes de la crème anglaise y la crème brûlée? Sigue leyendo este artículo de ESdiario y descubre más curiosidades sobre este postre tan popular.

Las natillas: un delicioso postre con historia

Si eres un amante de los postres clásicos, las natillas caseras son una joya que no puede faltar en tu repertorio de recetas.

No solo son fáciles de preparar, sino que también se elaboran con ingredientes económicos que seguro tienes a mano. A continuación, te llevaremos en un viaje a través de la historia de este delicioso postre que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Orígenes en la Edad Media

La historia de las natillas se remonta a la Edad Media, un período en el que los monasterios y conventos eran los centros de innovación culinaria.

Durante esta del Imperio Romano, (desde el 27 a. C hasta el 476 d. C), los romanos ya experimentaban con recetas que incluían huevos y dulces aromatizados con miel y canela, pero fue en la Edad Media cuando las natillas comenzaron a tomar forma.



Tarta "croustade"

Las natillas se volvieron populares en este período al combinarse con pasteles, creando así la famosa tarta de natillas. El término "natilla" tiene sus raíces en el francés "croustade", que originalmente se refería a la corteza de una tarta. También se relaciona con la palabra italiana "crostata".

Ingredientes Clásicos: huevos, leche, harina y azúcar

Los ingredientes esenciales en la elaboración de natillas siempre han sido los huevos, la leche y la harina. El azúcar que se usaban en la Edad Media, provenía de la caña de azúcar que se cultivaba en zonas el Mediterráneo, sin embargo al ser un ingrediente costoso solía sustituirse por miel.

Los huevos en esta época, En la Edad Media, los huevos eran un recurso común y se utilizaban en muchas recetas de repostería. Las natillas, en lugar de servirse solas, solían ser un componente clave en la preparación de tartas y pasteles.

Un ejemplo histórico es la "Forma de Cury", una colección de recetas del siglo XIV en Inglaterra que incluía carne, pescado y frutas unidos por natillas. Además, en la época isabelina, se usaba caléndula para dar a las natillas un distintivo color amarillo, similar al de las natillas modernas en polvo del siglo XXI.

Variaciones de las Natillas

El término "natillas" abarca muchas variaciones del plato. Por ejemplo, cuando se añade almidón, se convierte en "crème pâtissière", y si se incorpora gelatina, se llama "crème anglaise collée". Técnicamente, la palabra "natilla" se refiere exclusivamente a una preparación espesada con huevos.

Crema inglesa y zuppa inglesa



La "crème anglaise"

En Francia, la "crème anglaise" y en Italia, la "zuppa inglese", son variantes de las natillas. Estas versiones no contenían harina y, en lugar de canela, se usaba vaina de vainilla para aromatizar. Por eso, la textura original de estas variantes era más líquida que la de las natillas convencionales que conocemos hoy en día.

El Nombre "Crema Inglesa"

El nombre "crema inglesa" proviene del hecho de que los franceses e italianos descubrieron esta receta en la corte inglesa durante el siglo XVI y decidieron nombrarla de acuerdo a su origen.

Explosión de Popularidad en el Siglo XVII



La "crème brûlée".

Según la historia de la comida británica, las natillas ganaron gran popularidad en el siglo XVII. En esta época, los hornos se volvieron más avanzados, lo que permitió la creación de platos como la "crème brûlée".

Polvos para Natillas sin huevo: un invento revolucionario

¿Y qué decir de los polvos para natillas sin huevo? Casi todos hemos probado estos productos prácticos. Fueron creados por Alfred Bird, un químico británico, en 1837. La idea original detrás de estos polvos era permitir que su esposa, quien era alérgica al huevo, pudiera disfrutar de este delicioso postre.

Un día, Alfred Bird y su esposa sirvieron estas natillas a sus invitados, y el éxito fue abrumador. Así nació la marca "Bird 's Custard", que fabricaba tanto polvos para natillas como polvo de hornear.

En 1855, la empresa logró un contrato para suministrar polvo de hornear y pan fresco a las tropas británicas durante la Guerra de Crimea (1853-1856).

El Legado de Alfred Bird & Sons

La empresa, que llevaba el nombre de pájaro, también se destacó por sus exitosas campañas publicitarias. En 1929, introdujeron el icónico logotipo de los tres pájaros, que se convirtió en un símbolo reconocible de calidad.

Natillas caseras la receta de la abuela

Las natillas caseras con galleta son un postre clásico que evoca recuerdos de las preparaciones de nuestras abuelas. Este delicioso manjar tiene un sabor inconfundible gracias a la combinación de ingredientes frescos y una cuidadosa preparación.

En esta receta, te guiaremos paso a paso para crear unas natillas caseras de aspecto dorado y sabor excepcional.

Ingredientes:

500 ml de leche

5 yemas de huevo

2 cucharadas rasas o 30 g de Maicena

80 g de Azúcar

2 unidades de canela en rama

La piel de medio limón

Para decorar:

4 galletas tipo 'María'

Media cucharadita de canela en polvo

Utensilios:

Recipientes para las natillas

Preparación:

Comienza separando 100 ml de leche y reservándolos en un vaso. Esta leche reservada se utilizará más adelante en la receta. grega las dos ramas de canela y la piel de medio limón. Lleva la mezcla a calentar a fuego bajo hasta que comience a hervir, luego apaga el fuego. En una olla, vierte el resto de la leche y a. Lleva la mezcla a calentar a fuego bajo hasta que comience a hervir, luego apaga el fuego. Cubre la olla y permite que repose durante aproximadamente 20 minutos. Durante este tiempo, la leche adquirirá los sabores de la canela y el limón, que son característicos de las natillas. Después del tiempo de reposo, pase la leche tibia por un colador para retirar las ramas de canela y la piel de limón. Reserva la leche aromatizada. añade las 2 cucharadas de Maicena y mezcla bien hasta que no queden grumos. En los 100 ml de leche que habías separado previamente, las 5 yemas de huevo. Luego, combina las yemas batidas con la leche, el azúcar y la Maicena ya disuelta. En otro recipiente, bate ligeramente. Luego, combina las yemas batidas con la leche, el azúcar y la Maicena ya disuelta. Agregue esta mezcla a la leche aromatizada reservada y remueve con unas varillas de cocina para evitar la formación de grumos. Vuelve a calentar la mezcla a fuego bajo, asegurándote de no llevarla a ebullición. Continúa removiendo constantemente. Evita que la leche hierva para evitar que el huevo cuaje. Si ves que está a punto de hervir, reduce el fuego o apaga la hornilla, pero sigue removiendo. Notarás que las natillas comenzarán a espesar, lo que debería llevar alrededor de 5-6 minutos.para evitar que el huevo cuaje. Si ves que está a punto de hervir, reduce el fuego o apaga la hornilla, pero sigue removiendo. Una vez que las natillas hayan espesado, retire la mezcla del fuego y déjala reposar durante unos minutos. antes de refrigerarlas durante al menos 4 horas. Divida las natillas en recipientes individuales y permita que se enfríen a temperatura ambiente espolvorea un poco de canela en polvo por encima. Antes de servir, decora cada recipiente con una galleta 'María' y

En conclusión, las natillas caseras, con sus raíces históricas en la Edad Media y su evolución a lo largo de los siglos, son un postre apreciado en todo el mundo.

Desde su humilde origen hasta los polvos para natillas sin huevo, esta delicia ha dejado una dulce huella en la historia culinaria. Aprovecha esta receta clásica y económica para disfrutar de un postre que perdura en el tiempo. ¡Manos a la obra en la cocina!

