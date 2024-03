Cine y sofá: dos películas de secuestros que te dejarán pegado al asiento

Se trata de 'Prisioneros', en la que un padre busca desesperadamente a sus hijas, y de 'El rapto de Bunny Lake', película de culto sobre el género que no deja indiferente a nadie.

Prisioneros (Prisioners)

Dr. Denis Villeneuve - 153 min. - 2013



Prisioneros es una película dirigida en 2013 por Denis Villenueve (a quien recordamos también por Incendies, Sicario, La llegada, Blade Runner 2049 o Dune) y está protagonizada por Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo y Paul Dano.

La trama de la cinta sigue a Keller Dover (Hugh Jackman), un padre que busca desesperadamente a sus dos hijas, desaparecidas el día de acción de gracias cuando la familia acudió esa noche para celebrarlo en casa de unos amigos. Las niñas, salieron sin permiso a jugar fuera y nunca regresaron. El detective David Loki (Jake Gyllenhaal) es el encargado de llevar a cabo la investigación del secuestro, mientras que Keller, acuciado por la angustia y la desesperación, decide pasar a la acción y asume con determinación la tarea de realizar averiguaciones por su cuenta y rastrear todas las pistas que le puedan conducir al secuestrador. Eso sí, no tiene reparos en vulnerar la ley, ni dar concesiones a quienes están involucrados.

Prisioneros es un thriller desasosegante y turbador, con constantes giros que logran mantener la atención, gracias a la dirección experta de Villenueve, desde el primer minuto de la película, hasta llegar a un espectacular final que te hará contener la respiración. Hugh Jackman realiza uno de sus mejores trabajos; Roger Deakins, el director de fotografía fue candidato al Oscar y la cinta estuvo entre las más aplaudidas en el Festival Internacional de Cine de Toronto, quedando finalista.

Se puede disfrutar en la plataforma de HBO max y en FilmBox +.

El rapto de Bunny Lake (Bunny Lake is Missing)

Dr. Otto Preminger - 107 min. - 1965

El rapto de Bunny Lake es una película británico-estadounidense, dirigida y producida por Otto Preminger, basada en la novela homónima de 1957 de Marryam Modell (bajo el seudónimo de Evelyn Piper) y que combina sabiamente el drama psicológico con el género de suspense. Los papeles principales están a cargo de un más que solvente Laurence Olivier, acompañado por Carol Lynley, Keir Dullea, Noël Coward y una brillante Martita Hunt como la inquietante directora del centro educativo.

La acción dramática tiene lugar en Londres, cuando Anne Lake (Carol Lynley), una madre recién llegada de Estados Unidos, acude a la guarderia para recoger a su hija Bunny en su primer día, sólo para darse cuenta de que allí no se encuentra. Tampoco existe ningún registro en la escuela de la niña. Su desesperación aumenta cuando nadie parece recordar haber visto a su hija y cuando la policía (un brillante Laurence Olivier como detective encargado de la investigación), comienza a cuestionar si realmente la niña existe o si Anne podría estar imaginando su existencia.

Bunny es una niña a quién los espectadores no hemos visto y Preminger juega con ellos para hacerles creer que, quizás, la locura se ha apoderado de la mente de su madre. Solamente su hermano Steven (Keir Dullea) confía en ella.

Como curiosidad, al igual que con la película Psycho de 1960, no se admitía a la audiencia que llegaba al cine después del comienzo. En la promoción de la cinta se decidió anunciar con un cartel que advertía: "¡Nadie es admitido mientras el reloj está en marcha!" ("No One Admitted While the Clock Is Ticking").

A pesar de que los críticos acogieron la cinta con reservas y apuntaron que Preminger habría desperdiciado el talento de Laurence Olivier, Martita Hunt o Nöel Coward - dando la mayor parte del tiempo de actuación a la pareja formada por los jóvenes Lynley y Dulli- con el tiempo ha ido ganando relevancia, hasta llegar a convertirse en lo que es, actualmente, para muchos aficionados: una película de culto.

La pueden disfrutar en FILMIN.