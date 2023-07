Descubre quiénes son "La Pija y la Quinqui", las estrellas del podcast que arrasa entre la generación Z y los millennials y que el domingo 16 de julio entrevistaron a Pedro Sánchez.

El podcast "La Pija y la Quinqui", conducido por Carlos y Mariang, se ha convertido en un fenómeno entre la generación Z y los millennials. Han contado con invitados famosos como Chenoa, Aitana, Rigoberta Bandini y Rosalía. En su segunda temporada, combinan episodios con invitados y episodios en solitario donde comparten sus propias vivencias.

En una reciente entrevista, el presidente Pedro Sánchez participó en el podcast, abordando temas como sus gustos musicales y su pasión por el baloncesto. El podcast ha ganado reconocimiento y se ha grabado en un estudio de Spotify.

El fenómeno del podcast "La Pija y la Quinqui"

Dirigido por Carlos y Mariang, el programa ha logrado destacar y posicionarse como uno de los favoritos del público.

Su contenido fresco, divertido y adaptado a las tendencias actuales ha conquistado el interés de este público, que busca una propuesta más cercana y auténtica.

Creadores y presentadores: Carlos y Mariang

Carlos y Mariang son los talentosos creadores y presentadores del podcast. Su encuentro se dio a través de internet y juntos han logrado establecer una dinámica única en el programa. Sus personalidades complementarias y su estilo desenfadado han conquistado a la audiencia, convirtiéndolos en referentes del medio.

Reconocimientos y logros del podcast

Desde su lanzamiento en enero de 2022, el podcast "La Pija y la Quinqui" ha experimentado un crecimiento vertiginoso y ha logrado consolidarse como uno de los favoritos entre la generación Z y los millennials. Aquí exploramos los aspectos clave que han contribuido a su éxito:

Evolución desde su inicio en enero de 2022

Desde sus humildes inicios, Carlos y Mariang, los creadores del podcast, han logrado cautivar a una audiencia cada vez más amplia. Su estilo desenfadado y las conversaciones entretenidas han sido fundamentales para atraer seguidores leales. A medida que avanzaba el tiempo, su popularidad no hizo más que aumentar, permitiéndoles grabar en un estudio profesional de Spotify.

Grabación en estudio de Spotify

La mejora en la calidad de producción, gracias a la grabación en un estudio de Spotify, ha sido un factor determinante en el crecimiento del podcast. La incorporación de recursos técnicos ha permitido una mejor experiencia auditiva para los oyentes, lo que contribuye a la fidelización de la audiencia existente y a la atracción de nuevos seguidores.

El éxito del podcast "La Pija y la Quinqui" se ha traducido en numerosos reconocimientos y logros. Han sido galardonados como 'Podcast del año' en los prestigiosos premios 'Ídolo', lo que demuestra el impacto que han tenido en la industria. Además, han protagonizado exitosas campañas publicitarias con marcas reconocidas, aumentando su visibilidad y alcance.

Temas y contenidos del podcast

El podcast "La Pija y la Quinqui" se caracteriza por abordar una amplia variedad de temas en un tono desenfadado y entretenido. A lo largo de sus episodios, se pueden encontrar tanto entrevistas con invitados famosos como momentos en solitario donde los presentadores, Carlos y Mariang, comparten sus propias vivencias.

Episodios con invitados famosos

Uno de los aspectos destacados del podcast son las entrevistas con invitados famosos. Muchos artistas reconocidos han pasado por "La Pija y la Quinqui" para conversar sobre su carrera, anécdotas y experiencias.

Algunos de los invitados que han participado incluyen a Chenoa, Aitana, Rigoberta Bandini y Rosalía, entre otros. Estas entrevistas brindan a los oyentes la oportunidad de conocer más a fondo a sus artistas favoritos y descubrir diferentes facetas de su personalidad.

Episodios en solitario

Además de las entrevistas con invitados, "La Pija y la Quinqui" también cuenta con episodios en solitario protagonizados por los propios presentadores.

En estos episodios, Carlos y Mariang comparten anécdotas, vivencias personales y reflexiones sobre diversos aspectos de la vida. A través de estas conversaciones íntimas, los oyentes pueden sentirse más cercanos a los presentadores y conocer más sobre sus pensamientos y opiniones.

La identidad de "La Pija y la Quinqui"

La identidad de 'La Pija y la Quinqui' se construye a través de una exageración de las personalidades de sus creadores y presentadores, Carlos y Mariang.

Estos guionistas, que se conocieron a través de internet, han logrado destacar con su programa y captar la atención de la audiencia joven. El nombre del podcast surge como una representación extrema de sus características individuales.

Carlos y Mariang han adoptado roles opuestos en el podcast, buscando resaltar sus diferencias y generar un contraste entre ellos. "La Pija" representa una figura elegante, sofisticada y con gustos refinados, mientras que "La Quinqui" encarna la irreverencia, la rebeldía y una actitud más desenfadada. Esta exageración de personalidades es parte del juego que se crea en cada episodio del podcast.

Origen del nombre

En una entrevista en el programa 'OK Boomer', los creadores revelaron que el nombre "La Pija y la Quinqui" surge como una representación exagerada de sus propias personalidades. Es importante destacar que la elección del nombre no define ni limita el contenido del podcast, ya que se trata de una conversación en la que se abordan diversos temas de interés general.

Enfoque del podcast como una conversación

A pesar de la novedad del formato de podcast, Carlos y Mariang enfatizan que "La Pija y la Quinqui" es, en esencia, una conversación. A través de la interacción natural entre ellos y sus invitados, logran crear un ambiente desenfadado y cercano.

Esta dinámica permite que los temas abordados sean tratados de manera amena y espontánea, generando un intercambio auténtico con los oyentes.

Entrevista a Pedro Sánchez: sus gustos y recomendaciones

Un aspecto destacado del podcast es su capacidad para generar interés y resonancia en la generación Z. Carlos y Mariang han sabido conectar con este público, abordando temas de su interés de una manera fresca y desenfadada. La entrevista con Pedro Sánchez, presidente del gobierno, revela su estrategia para atraer el voto joven y transmitir un mensaje relevante a esta generación.

Pedro Sánchez reveló durante su entrevista en el podcast "La Pija y la Quinqui" que no es aficionado al reguetón, sino que se inclina más por la música indie. Manifestó su admiración por Rosalía, destacando su talento e impacto en la industria musical.

Además, compartió algunas recomendaciones de otros artistas que le gustan, como Bronquio, Caroline Polachek y Kae Tempest. También confesó ser seguidor de Taylor Swift, valorando su talento y versatilidad en diferentes géneros musicales.

La música, no fue el único tema del que habló Pedro Sánchez. Durante la entrevista, también mencionó sus intereses en el mundo del entretenimiento. Compartió que ha visto la serie de Paquita Salas y actualmente está disfrutando de la serie 'No me gusta conducir'. Esto demuestra su afición por el contenido televisivo y su interés en la producción audiovisual.

Además de la música y las series, el presidente español también reveló su pasión por el baloncesto. Durante la entrevista, mencionó su experiencia como delegado de clase en su etapa escolar, mostrando su compromiso con el trabajo en equipo y el liderazgo.

Este interés en el deporte refleja su conexión con el ámbito deportivo y su identificación con los valores que se pueden encontrar en él.

Pedro Sánchez mencionó que le gusta usar alpargatas durante el verano. Para él, estas sandalias son un complemento con estilo y además, al estar hechas en España, siente que apoya la industria nacional. Este comentario parece 'diseñado' para mostrar su sensibilidad hacia la moda y su apoyo a los productos locales.

En conclusión, "La Pija y la Quinqui" son mucho más que un podcast. Son dos personajes que han conquistado el corazón de millones de personas con su humor, su personalidad y su forma de entender la vida. Si quieres saber más sobre ellas, no te pierdas sus episodios, disponibles en todas las plataformas de podcasting.

