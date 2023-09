Mousse de mango: el postre exótico y fresco que conquistará tu paladar

¿Te gustaría aprender a preparar un postre delicioso, saludable y fácil ? Entonces no te pierdas la receta de mousse de mango. Un sabor dulce con matices cítricos que te sorprenderá.

¿A qué sabe el mango? Esta fruta cuando está madura, es como una explosión de dulzura en la boca, con un ligero toque de acidez. Algunas personas lo comparan con una mezcla deliciosamente dulce entre un melocotón jugoso, una naranja fresca y un suave melón. ¡Es como un festival de sabores tropicales en cada bocado!

Los mangos (mangifera indica ) son frutas tropicales con hueso del tamaño de un pomelo. La piel varía en color de amarillo a verde o rojo verdoso; la pulpa es blanda y amarilla; y el fruto tiene un hueso duro y no comestible en el medio.

¿De dónde vienen los mangos?

Los mangos tienen una historia interesante que se remonta a más de 5.000 años atrás.Los mangos se originaron en la región de Indo-Birmania, que se extendía desde el este de la India y el sur de China a través del sudeste asiático.

Hace mucho tiempo, alrededor del año 300 dC, las semillas de mango comenzaron un viaje desde Asia hacia lugares lejanos como Oriente Medio, África Oriental y América del Sur. Este viaje de semillas fue posible gracias al comercio de especias, y así es como los mangos se propagaron por diferentes partes del mundo.

Hoy en día, puedes encontrar mangos en todo el mundo. A la mayoría de las personas les encantan y se pueden encontrar con facilidad en cualquier supermercado.

En la India, los mangos han sido una parte importante de la vida durante mucho tiempo. Ahora, estos frutos dulces y coloridos son amados en todo el mundo. Los mangos vienen en diferentes tamaños, desde pequeños hasta gigantes de más de 4 kilos. El más grande del mundo incluído en el libro Guinness de los récords pesó 4,5 kilos.

Sin importar el tipo que compres, los mangos tienen beneficios asombrosos para la salud. Antes, solo estaban disponibles al final de la temporada seca, pero ahora los encuentras en las tiendas durante todo el año.

Calorías y nutrientes del mango

Calorías, 60 Kcal

Proteínas, 0,8 g

Grasa, 0,4 g

Hidratos de carbono, 15 g

Agua – 80 g

Fibra, 1.6 g

Vitamina A – 0,21 mcg

Vitamina B1 – 0,21 mg

Vitamina B2 – 0.05 mg

Vitamina B3 – 0.05 mg

Vitamina B9 – 0,1 mg

Vitamina C – 37 mg

Vitamina K – 5 mcg

Vitamina E- 0.90 mg

Calcio-6.1 mg

Potasio –168 mg

Fósforo – 5.5 mg

Hierro – 0.5 mg

Magnesio – 10 mg

¿Qué beneficios aporta el mango?

Fuente de vitaminas y minerales.

Los mangos son como un tesoro de vitaminas y minerales que son muy buenos para ti. La vitamina A es una de ellas, y es esencial para tus ojos, sistema inmunológico y crecimiento.

También ayuda a que tu corazón, pulmones y otros órganos funcionen correctamente. Los mangos también tienen vitamina K, que es beneficiosa para que la sangre se coagule bien y para prevenir la anemia. ¡También fortalece tus huesos!

Los mangos son una fuente de vitamina C, que es muy importante para hacer vasos sanguíneos fuertes y colágeno saludable, además de ayudar a sanar.

La vitamina E que se encuentra en los mangos actúa como antioxidante, ¡igual que la vitamina C! Ambas ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico. Además de todas estas vitaminas, los mangos también tienen minerales como el potasio, el calcio y el fósforo que son buenos para tu cuerpo.

Cuida de tu corazón

Los mangos también apoyan la salud del corazón. Tienen magnesio y potasio, que están relacionados con mantener tu presión arterial en buenos niveles y tu ritmo cardíaco estable. Además, los mangos tienen algo llamado mangiferina, que según algunos estudios en animales, puede reducir la inflamación del corazón.

En un estudio realizado en animales en 2016, se descubrió que la mangiferina ayudaba a proteger el corazón y reducir la inflamación.

Otros estudios en animales sugieren que esta misma sustancia vegetal podría ayudar a equilibrar tus niveles de colesterol. Aunque estos estudios son prometedores, todavía se necesitan más investigaciones en humanos para estar seguros.

Bueno para la digestión

Los mangos pueden ser tus amigos cuando se trata de tu sistema digestivo. Tienen algo llamado amilasa y fibra dietética, que pueden ayudar a evitar el estreñimiento.

La amilasa ayuda a descomponer los alimentos en tu estómago, mientras que la fibra del mango es mejor para combatir el estreñimiento que los suplementos de fibra.

Un estudio pequeño en 2018 demostró que las personas con estreñimiento crónico que comieron mangos durante 4 semanas experimentaron una mejora significativa en sus síntomas. Esto se debe en parte a la fibra, pero también podría ser gracias a otros compuestos en la fruta. ¡Incluso las hojas del árbol de mango pueden ayudar a combatir la diarrea debido a ciertas sustancias químicas en ellas!

Piel y cabello saludables

Los mangos también son geniales para mantener tu piel y cabello en buena forma. Tienen vitamina A y C, que son esenciales para la piel.

La vitamina C ayuda a producir colágeno, que mantiene tu piel suave y firme. También es un poderoso antioxidante que protege tu piel de daños. Si no tienes suficiente vitamina C, tu piel podría tener problemas para regenerarse y podrían aparecer líneas finas y arrugas.

La vitamina A es importante para el crecimiento de las células de la piel y puede ayudar a prevenir los signos del envejecimiento. También es clave en la producción de sebo, que mantiene tu piel y cuero cabelludo hidratados.

Cuida tus ojos

La pulpa anaranjada de los mangos es rica en carotenoides, como la luteína y la zeaxantina, que son excelentes para tus ojos.

Estos carotenoides protegen la retina de tus ojos de la luz solar y de la luz azul que emiten los dispositivos digitales. Son especialmente útiles para prevenir problemas oculares relacionados con la edad, como la degeneración macular.

¿Cómo madurar tus mangos?

La mejor manera de madurar los mangos es dejarlos a temperatura ambiente. Con el tiempo, se volverán más dulces y suaves. No los metas en el refrigerador antes de que maduren. Si quieres que maduren más rápido, puedes ponerlos en una bolsa de papel. A continuación en ESdiario te contamos la receeta paso a paso de este delicioso postre con mango.

Receta de Mousse de Mango Casero

Ingredientes:

150 ml de nata para montar (de al menos 35% de grasa)

250 g de mango cortado en trozos

90 g de azúcar en polvo

60 ml de agua tibia

1 cucharadita de gelatina en polvo neutra

Utensilios:

Una licuadora o molinillo de café

Una batidora con aspas

Preparación

Prepare un tazón grande que pueda usarse con la batidora de varillas. Agregue la nata para montar en el recipiente. Utilice la batidora de varillas para batir la nata hasta que se vuelva espesa y tenga picos suaves. Esto puede tardar un poco, pero la textura será mucho mejor que hacerlo a mano. Pela el mango y córtalo en trozos pequeños. Un mango grande será suficiente. Si tienes una balanza de cocina, asegúrate de tener al menos 250 g de mango. Coloque los trozos de mango en una licuadora o un vaso para batidora de mano. Agregue el azúcar en polvo. Puedes usar alrededor de 80-90 g de azúcar. Triturar los trozos de mango y el azúcar hasta obtener un puré suave y homogéneo. En un vaso pequeño, agregue agua tibia (puede calentarla en el microondas durante unos segundos). Luego, agregue la cucharadita de gelatina en polvo y mézclala bien hasta que se disuelva completamente. Si utilizas hojas de gelatina en lugar de polvo, necesitarás 3 hojas y debes ablandarlas en agua antes de disolverlas. Vierte la gelatina disuelta en el puré de mango y mezcla bien con una cuchara o una espátula. Luego, agregue esta mezcla de mango y gelatina al recipiente con la nata batida. Mezcla todo hasta que estén completamente incorporados. Vierte la crema resultante en cuatro vasos o copas. Coloque los vasos en la nevera y déjalos reposar durante al menos 4 horas para que la gelatina cuaje y la mousse se enfríe y tome consistencia. Antes de servir, puedes decorar la mousse con trocitos de mango, hojas de menta, virutas de chocolate o un poco de nata en aerosol.

¡Disfruta de tu delicioso mousse de mango casero!

Como ves, hacer mousse de mango es una receta fácil y rápida que puedes preparar en cualquier ocasión. Además, es un postre ligero y refrescante que te aportará energía y vitalidad.

En este vídeo tienes otra receta muy fácil de mousse de mango

Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.