¿El terrorismo será el nuevo 'solo sí es sí'? La última baza de Pedro Sánchez

Tanto Sánchez como Zapatero avisan de que en el independentismo catalán no hay terroristas. Y el exdiputado de Sumar Jaume Asens propone la idea de reformar el Código Penal. Todo un riesgo.

De afirmar rotundamente la "inconstitucionalidad" de la amnistía a rogar a Junts, los principales interesados -junto a ERC- de que se apruebe la medida de gracia, a que con sus votos -por favor- la saquen adelante "por la convivencia" en el Congreso para que la Ley orgánica pase a su periplo en el Senado. Toda una metamorfosis (o cambio de opinión) de Pedro Sánchez y de tantos otros destacados socialistas que ha culminado, para más inri, en una tortuosa humillación de Puigdemont. Ya saben los de La Moncloa: dejarse someter a ella, y sin rechistar, o "colorín colorado", como aseguró Jordi Turull, el secretario general de Junts, hace unos días.

Ahora, Puigdemont exige a Sánchez una "amnistía integral", o dicho en otras palabras, que buena parte de los delitos más graves que figuran en el Código Penal, incluido el de terrorismo o el de alta traición -en su plenitud-, les sean olvidados a los independentistas catalanes implicados en el procés. ¿El problema? Que es altamente probable que Bruselas, siguiendo la más pura lógica y moralidad, eche abajo una Ley, en tales términos, que iría frontalmente en contra de los estándares de la Unión Europea.

Pedro Sánchez contradiciendo a Pedro Sánchez. Da igual cuando leas esto.



“Como todo el mundo sabe el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es”. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/5aptxs7NzA pic.twitter.com/WDw2cvHa4g — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) February 1, 2024

Ese, y no otro, es el principal miedo que rodea tanto Sánchez como de Puigdemont. Ya nada queda de ese convencimiento de Pedro Sánchez al exigir a los independentistas catalanes "no banalizar el terrorismo" al tiempo que se sacaba fotos con los tantos Policías y Mossos heridos -con secuelas de por vida- en ese 1 de octubre. Hoy día, el presidente del Gobierno proclama, poniéndose la toga, que "el independentismo catalán no es terrorismo y así lo van a concluir los tribunales", en línea con lo ratificado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Pedro Sánchez, en 2019:

“Me preocupa que los CDR asienten el terrorismo en Cataluña”



Pedro Sánchez, en 2024:

“Como todo el mundo sabe el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es”.



pic.twitter.com/U3rFZGYmLw — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) February 1, 2024

Cambio del Código Penal

La idea la dio, ni más ni menos, que un exdiputado de Sumar y el rumor está adquiriendo cada vez más peso. Jaume Asens ha propuesto reformar el Código Penal porque el delito de terrorismo "está definido de una forma que es muy difusa, que permite muchas interpretaciones".

La propuesta está tan clara como precedentes tiene. En síntesis, se trataría de "cambiar esos artículos del Código Penal [que no se incluya en la Ley de Amnistía], tal y como ocurrió con la malversación, para que activada la vía judicial por un juez bienintencionado, la modificación a la carta del Código Penal, corte de raíz toda instrucción", explica a ESdiario el abogado penalista Rodrigo García. De no perdonar la Amnistía todos los casos de terrorismo (los graves y el menos graves, como ahora divide el Gobierno) y el delito de alta traición, pues el Ejecutivo podría plantar otra reforma más del Código Penal para hacer valer sus intereses. La reforma del delito de malversación o la eliminación del de sedición son claros precedentes.

En tal caso, "entraríamos en otro escenario y tendría connotaciones muy importantes. Ya no se trata de modificar una Ley pensada para beneficiar a unas personas determinadas, sino que modificar el delito de terrorismo en el Código Penal supondría un cambio que afectaría a cualquier supuesto más allá de los sucesos ocurridos durante el Procés", alerta el también consultado abogado Carlos Cotón.

El riesgo de un nuevo 'solo sí es sí'

Las negativas consecuencias, sin embargo, de tal cambio del Código Penal podrían ser mayúsculas. Si bien sería la última gran baza de Pedro Sánchez para tratar de mantener su Gobierno, "en el caso de modificarse el delito de terrorismo, el legislador tendría que ir con pies de plomo para no propiciar otro debacle de rebajas de penas a los condenados por terrorismo. En principio cualquier ley penal más favorable tendría efecto retroactivo, de modo que acabaría beneficiando a los condenados con sentencia firme", avisa a este periódico el abogado Pablo de Palacio.

Y todavía sufriendo los resultados de la nefasta Ley del solo sí es sí, viéndose las penas de tantos violadores y agresores sexuales rebajadas o, en el peor de los casos, saliendo antes de tiempo a la calle, tal cambio del delito de terrorismo podría causar los mismo pero con yihadistas y etarras.

"En la reforma del código penal hay dos cuestiones: una modificar el cuadro de penas y otra acotar la acción que da lugar a la pena , yo no sé qué tienen pensado hacer para que no le afecte, pero creo que el cuadro de penas no lo van a tocar porque tienen la experiencia, la ley del solo sí es sí y en cuanto a las conductas que sean terrorismo, el Código Penal es relativamente ambiguo, podrían buscar un escorzo semántico para que no diera lugar excarcelaciones", asevera a ESdiario el experto penalista Rodrigo García.

En cualquier caso, el riesgo existe. Que tal cambio del CP afecte favorablemente a actuales terroristas condenados "puede ocurrir por eso van a tener mucho cuidado con tocar las dos cosas, las conductas que se consideran terrorismo y el cuadro de penas", cree el abogado consultado.