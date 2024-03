La comparecencia del Consejo de Ministros deriva en un aquelarre contra Ayuso

La comparecencia institucional para explicar en Moncloa los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros ha derivado este martes en un aquelarre coordinado contra Isabel Díaz Ayuso más propio de la sede socialista de Ferraz que de la sede de la Presidencia.

El Gobierno ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez y ha vuelto a pedir sus dimisiones al señalar que "la mentira y la amenaza son incompatibles con el desempeño de una responsabilidad pública".

Así lo ha indicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además,

En la misma línea la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que también ha participado en esta comparecencia, se ha lanzado contra la presidenta madrileña por oponerse a limitar los precios del alquiler, cuando vive en un piso "de dos millones y medio de euros", según ha señalado.

Rodríguez ha aprovechado una pregunta sobre el alquiler de vivienda para decir que "alucinaba" cuando hace años escuchaba a Ayuso decir que "Madrid estaba imposible y que quería dejar el alquiler pero no sabía como comprar", según ha relatado.

"Ya nos hemos enterado cómo lo ha hecho, ya sabemos cómo vive y lamentablemente todos los madrileños no tienen la posibilidad de vivir en el barrio de Chamberí y desembolsar dos millones y medio de euros y afortunadamente la mayoría de los españoles no cometen delitos para acceder a la vivienda", ha añadido a continuación.

