Los insultos del PSOE a una alcaldesa del PP: "estás con la regla"

La alcaldesa de Alhama de Murcia, María Cánovas, denuncia las faltas de respeto en los plenos por parte de los socialistas. No sólo a ella, también a los ciudadanos que participan en ellos

Durante las últimas horas la situación que vive el Partido Popular de Alhama de Murcia y en concreto la alcaldesa de este pueblo murciano, María Cánovas, ha hecho reaccionar a la formación denunciando lo que tienen que vivir día a día en los plenos. En ellos son continuas las faltas de respeto por parte del PSOE no solo a la líder de los populares en este consistorio, sino también a los ciudadanos y técnicos que participan en los mismos.

Cánovas denuncia que esta situación es constante desde que los socialistas, encabezados por Mariola Guevara, están en la oposición tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Además, aseguran que desde luego el PSOE de esta localidad no es el mejor para hablar por ejemplo del trato a funcionarios. Y es que una de sus miembros, Juana Navarro -ex concejala de Igualdad del Ayuntamiento y número 10 en las listas del PSOE- ha sido acusada por acoso laboral y despido improcedente por una trabajadora social del Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctima de Violencia (CAVI) del municipio.

Con todo y con ello fue un episodio en concreto molestó en especial a María Cánovas, que no dudó en reprochar el comportamiento del concejal del PSOE, Antonio García, que cortó a la alcaldesa encendiendo el micrófono cuando no debía para cortarla e intentar ponerla en entredicho. Algo que, tal y como afirman desde el PP de Alhama, no ha pasado en 8 años.

El concejal socialista defendía su actitud hablando de democracia, momento que Cánovas no pudo evitar sacar a relucir las actuaciones del PSOE y de Pedro Sánchez a nivel nacional, con las cesiones a los independentistas. Guevara acabó cerrando ella misma el micrófono ante el mal comportamiento de su compañero.

También con los vecinos de Alhama

En estos plenos también intervienen vecinos y ciudadanos de este municipio murciano, además de técnicos por diferentes cuestiones. Con ellos también se producen las faltas de respeto. No directas pero sí por ejemplo “cuchicheando” durante sus intervenciones, mostrando una total falta de interés. En el vídeo se puede ver como una mujer les reprocha este comportamiento durante su intervención.